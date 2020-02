Recanto Feliz II: Começam as obras de casas populares para idosos em Toledo

O Projeto Habitacional Recanto Feliz II começou a se tornar realidade em Toledo. As obras de construção iniciaram no início do mês. As casas populares estão sendo construídas em parceria com a Itaipu Binacional por meio da Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas, com a finalidade de garantir moradia digna, maior valorização e respeito à terceira idade.

A obra, licitada no valor de R$1.629.782,97, está sendo executada pela construtora Zimermann, vencedora da licitação TP 47/2019. O prazo de conclusão das obras é junho de 2020. Serão 20 casas populares, construídas em uma área localizada no Loteamento Miotto e Jardim Santa Clara IV, que fica próxima ao Centro de Revitalização da Terceira idade (Certi) da Vila Pioneiro.

Cada casa terá 49 metros quadrados. Todas elas adaptadas com acessibilidade. As moradias são repassadas aos idosos, através de um termo de permissão de uso, ou seja, eles são os donos, sem pagar nada, enquanto viverem.

“Estamos felizes em realizar este projeto com a Itaipu. Esse projeto vem atender as políticas habitacionais do Município. Hoje, muitos idosos não têm condições de adquirir uma moradia e a Prefeitura vem para auxiliar os idosos. Toledo sai na frente quando o assunto é a valorização a pessoa idosa, é o único município nos país com dois Centros de Revitalização a Terceira Idade, locais que oferecem saúde, qualidade de vida e lazer para aqueles que tanto contribuíram ao longo de sua história ”, afirma o prefeito Lucio de Marchi.

Ele lembra que a área escolhida para a construção foi justamente por ser próxima do Centro de Revitalização da Terceira idade da Vila Pioneiro, que atende diariamente os idosos, um trabalho intersetorial e envolve diversas pastas como a Assistência Social, Esporte e Lazer, Saúde e Educação.

SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS

A seleção das famílias é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família. O programa atende pessoas idosas que não possuem residência própria, e que não tem meios para aquisição, permite ainda que os idosos selecionados possam viver o tempo necessário dentro de um regulamento próprio. As pessoas acima de 60 anos, interessadas devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência para inscrição. “Já temos uma fila de inscritos, mas isso não impede que outros se inscreveram pois alguns podem não estar de acordo com as condicionalidades”, explica a secretária da pasta Mariza Cardoso.

Entre os critérios para a seleção estão idade, renda de até três salários mínimos, comprovar residência no Município de Toledo há, pelo menos de dois anos, não possuir residência própria, nem condições econômicas para adquiri-la, as pessoas idosas que compõem o núcleo familiar deverão ser capazes de cuidar de suas atividades diárias.A seleção para escolha dos moradores observará a seguinte ordem: menor renda familiar; maior idade das pessoas idosas, maior tempo de residência no Município.

Recanto II

Este é o segundo projeto habitacional para idosos em Toledo. Em 2012 Toledo implantou o Recanto Feliz. Idealizado pelo ex-prefeito José Carlos Schiavinato e o atual prefeito Lucio o vice-prefeito. O projeto, inédito no Brasil ao criar um conjunto habitacional voltado aos idosos em vulnerabilidade social. O Residencial está localizado Jardim Coopagro bem próximo dos equipamentos públicos, como o restaurante popular, do Centro de Revitalização da Terceira idade (Certi) e Unidade Básica de Saúde.