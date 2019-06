PTI intensifica o processo de atualização tecnológica de Itaipu

Foz do Iguaçu – A partir de agora, um dos principais focos do PTI (Parque Tecnológico Itaipu) será dar sustentabilidade para a operação da usina de Itaipu por meio de projetos de automação, inovação e tecnologia. Com isso, o PTI deverá ter um importante papel no processo de atualização tecnológica da usina, que já está em andamento e deverá ser concluído em 14 anos. A afirmação foi feita pelo diretor-geral brasileiro da binacional, general Joaquim Silva e Luna, durante visita ao PTI.

O PTI, administrado pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu, é o mais importante centro de pesquisa em tecnologia e inovação ligado à usina de Itaipu.

Essa foi a primeira vez que o general, que está há quatro meses no cargo, esteve no parque. Conheceu projetos de segurança cibernética, automação e simulação de sistemas elétricos e segurança de barragens – todos voltados ao atendimento de demandas da Itaipu e também de outras usinas. Para o diretor, foi uma “surpresa agradável” perceber que essas iniciativas estão 100% alinhadas com a hidrelétrica, maior produtora de energia elétrica limpa e renovável do planeta e também mantenedora do PTI.

De acordo com o general, o PTI deverá estar diretamente envolvido no processo de atualização tecnológica pelo qual a Itaipu vai passar nos próximos anos, exatamente pela sua característica de vanguarda em pesquisa e inovação, que será reforçada. Segundo ele, o parque já participava do processo, mas agora as ações serão intensificadas. “A atualização tecnológica da usina é um grande desafio e a participação do PTI nesse processo como um todo será elevadíssima”, afirmou.