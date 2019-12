Prévia da inflação é a maior desde 2015

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), prévia da inflação oficial, teve alta de 1,05% em dezembro, após ter avançado 0,14% em novembro, informou nessa sexta-feira (20) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O resultado é o maior para o mês desde 2015, quando a elevação foi de 1,18%. Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses passou de 2,67% em novembro para 3,91% em dezembro.

O aumento nos preços das carnes foi o principal fator de pressão no IPCA-15. As carnes subiram 17,71% somente este mês, contribuindo com 0,48 ponto porcentual do índice.