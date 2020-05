Prefeitura suspende recebimento de entulhos após incêndio no Aterro

A Prefeitura de Assis Chateaubriand informa que, devido ao incêndio iniciado por volta das 17h de quarta-feira (29), no Aterro Municipal, o recebimento de galhos e entulhos está suspenso por tempo indeterminado.

O Município tomou todas as medidas emergenciais possíveis para conter as chamas e, para isso, teve auxílio do Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil. Os trabalhos seguiram durante a noite com o caminhão pipa da Secretaria de Serviços Urbanos e Obras.

Como o Aterro concentra milhares de toneladas de resíduos, somado à estiagem do período, há muitas dificuldades para controle do fogo. Desta forma, o acesso ao local segue impedido, a fim de garantir a segurança de todos. Ao mesmo tempo, o município orienta a população a não descartar resíduos em locais impróprios.

Os motivos do incêndio estão sendo apurados.