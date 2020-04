Prefeitura mantém repasse ao projeto de castração da Saau em Umuarama

Repasse consta do cronograma de desembolso do plano firmado entre a entidade e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Foto: Assessoria

Apesar das novas demandas que surgiram com as ações de enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura vem mantendo os repasses mensais à Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama (Saau) para a intensificação de castração de cães e gatos, conforme o convênio 007/2018, visando o controle populacional desses animais.

O repasse consta do cronograma de desembolso do plano de trabalho firmado entre a entidade e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que realiza visitas bimestrais para aferir o bom andamento e o investimento dos recursos, que somam R$ 26.665,20 mensais.

A Saau abriga cerca de 1.200 animais domésticos de pequeno porte, abandonados nas ruas da cidade pela população, e fornece alimentação e cuidados necessários. Além disso, apoia ações que reprimem atos de crueldade, abuso ou maus tratos aos animais, ao lado da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Neste ano, a entidade também se tornou membro do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, conforme a lei 4.421/2020, sancionada pelo prefeito Celso Luiz Pozzobom em fevereiro último. “O conselho tem como objetivo orientar, auxiliar e aconselhar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e demais órgãos municipais sobre políticas públicas relacionadas à proteção e defesa dos animais”, explica o diretor de Meio Ambiente da Prefeitura, Matheus Michelan Batista.

A questão também é tratada no município pelas leis 4315/2018, que dispõe sobre as penalidades administrativas sobre aqueles que praticam maus-tratos aos animais, e 4325/2018, que institui a guarda responsável e o bem-estar animal.

A Saau vem passando por constantes adequações internas e externas a fim de se melhorar a estrutura do canil e, consequentemente, dar mais conforto aos animais. “Devido à sua grande demanda diária, a entidade conta com o apoio da população para funcionar adequadamente e está aberta à colaboração de voluntários”, completou Fernanda Periard Mantovani, chefe da Divisão de Controle Ambiental do município.