Prefeitura e Cettrans realizam reunião para tentar evitar greve no transporte coletivo

Uma reunião entre Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) e a Prefeitura de Cascavel está sendo realizada na tarde dessa segunda-feira (11), para tentar um acordo que evite a greve dos motoristas do transporte coletivo, programada para amanhã.

De acordo com o Sindicato dos trabalhadores do Transporte Urbano de Cascavel, apenas 30% do efetivo deve continuar funcionando.

Os motoristas farão a greve em busca de um reajuste nos salários, as empresas oferecem 4% e os motoristas pedem 9% de reajuste.

Uma equipe dos jornais Hoje News e O Paraná está acompanhando a reunião.