Prefeitura de Cascavel realiza leilão de móveis inservíveis dia 15

A Prefeitura de Cascavel realiza, no dia 15 de junho, o processo licitatório de leilão de móveis inservíveis. No total, são cerca de 10 mil itens divididos em 58 lotes. O leilão será no auditório da Prefeitura, às 9h, e os lances poderão ser feitos online e presencial, conforme as regras do edital.

De acordo com a Divisão de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário, os bens estão alocados em diferentes locais da cidade e os interessados poderão visitar esses espaços para avaliar os lotes.

Os lotes são compostos por móveis, eletrônicos, itens de informática, reatores, automóveis e maquinários.

O edital,comunicados oficiais e fotos estão disponíveis no portal psnleiloes.com.br bem como em cascavel.atende.net, na aba licitações.