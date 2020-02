PPI tem potencial para atrair US$ 14 bi em investimento

São Paulo – O governo federal estima que projetos do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) podem ampliar o ingresso de capital estrangeiro no Brasil. Segundo o subsecretário de investimentos estrangeiros do Ministério da Economia, Renato Baumann, no biênio 2018 e 2019, o Brasil recebeu US$ 78 bilhões e uma quantia similar, na casa de US$ 80 bilhões, pode ingressar nos próximos dois anos.

O PPI, no entanto, teria potencial para incrementar esse valor, pois, ele destaca, já existem vários projetos listados e que já possuem, inclusive, valores projetados para a licitação.

Segundo ele, caso todos os projetos de PPI sejam licitados e o investimento estabelecido seja cumprido, o Brasil receberia US$ 14 bilhões. “Isso seria o equivalente a 18% do total de investimento externo no Brasil em 2019”, afirmou durante o debate Perspectivas do Investimento Estrangeiro no Brasil, promovido na Fundação Fernando Henrique Cardoso nessa terça-feira (18), em São Paulo.