Portos do Paraná convoca mais 16 do concurso de 2017

A Portos do Paraná convoca mais 16 aprovados de nível médio no concurso público de 2017 para suprir vagas abertas no quadro dos empregados permanentes. São 13 Agentes Portuários na função de Agentes Administrativos e 3 Técnicos Portuários que trabalharão na Operação Aduaneira e Logística. Todos eles têm de 13 a 24 de janeiro para declarar se aceitam o chamamento e, em caso de aceite, já devem apresentar a documentação necessária para o ingresso na empresa pública.

De acordo com o presidente Luiz Fernando Garcia, os novos contratados chegam para reforçar o time da Portos do Paraná. “Temos uma política de valorizar o quadro funcional e os novos contratados encontrarão um ambiente de trabalho dinâmico, de grandes desafios, mas também de muito companheirismo e de orgulho de estar numa grande empresa”, destaca o dirigente. Em 2019, foram feitas 34 convocações dos certames de 2016 e 2017, com 30 contratações efetivas para cargos de nível médico e superior.

APRESENTAÇÃO – Para ingressar na Portos do Paraná, os 16 convocados precisam apresentar na Divisão de Recursos Humanos (DRH) da sede administrativa, em Paranaguá, os documentos e cópias autenticadas requeridos no Edital da Convocação como comprovante de escolaridade/habilitação, declaração de não acúmulo de cargos ou empregos, declaração de recebimento ou não de benefício previdenciário, declaração de bens ou cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue à Receita Federal, documentos pessoais, certidão de nascimento e de vacinação dos filhos de 5 anos, caderneta de vacinação, currículo, 2 fotos 3×4 de até 6 meses, certidão negativa criminal nos domicílios dos últimos 5 anos e prova de quitação eleitoral (a relação completa está disponível no edital de chamamento).

Além dos documentos, é necessário a realização dos exames médicos e laboratoriais com laboratórios e médicos conveniados e custeados pela administração portuária e receber o atestado de apto para a admissão. Quem não comparecer, não apresentar os documentos requisitados ou não realizar os exames exigidos perderá a vaga. A data para o início do exercício dos novos empregados será estabelecida futuramente pela DRH.

Mais informações pelos telefones (41) 3420 1365 e 3420 1121.

Lista dos convocados:

AGENTE PORTUÁRIO (220h) Assistente Administrativo

Raul Fernandes Neves

Fillipe do Nascimento Costa

Matheus Ricardo Massuki

Bruna Marcela de Oliveira

Marco Antonio Fernandes dos Reis

Thiago Marlon Costa Bechelini

Marrimã Xavier Zela

Matheus Felipe Smanioto

Natalia Quintino da Silva

Damia Caroline dos Santos Nunes

Oxana Ludmila Plahtyn da Rosa

Karina Fatima de Oliveira Rosa

Bruno Avanço Romera

TÉCNICO PORTUÁRIO (180h) Operação Aduaneira e Logística

Carlos Eduardo Rodrigues Calixton

Anderson Alencar Araripe

Fernanda Carvalho Soare