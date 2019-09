Pombos estão contaminados e causam risco à saúde humana

Toledo – Resultados preliminares do estudo-piloto da situação sanitária dos animais silvestres de Toledo realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento com o Hospital Veterinário da Universidade Federal Câmpus Palotina nesta semana apontaram indícios de problemas de saúde nas pombas (Columba livia).

Considerando que existem estudos que apontam diversas doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos pelos pombos, o Município de Toledo decidiu implementar medidas visando prevenir problemas de saúde pública. Foram encontrados parasitas externos e internos. Todas as pombas coletadas estavam com piolhos, moscas, parasitos intestinais diversos, o que demonstra que elas estão doentes. A população de pombos é considerada alta e precisa ser controlada para que se evitem problemas de saúde pública.

A bióloga da prefeitura Lilian Cardoso explica que as pombas domésticas que estão no Parque Ecológico Diva Paim Barth são de uma espécie exótica invasora que está amplamente distribuída pelo mundo todo, mas que não são nativas do Brasil. Ela alerta: “É importante que as pessoas entendam que não devem se aproximar, alimentar ou criar tais animais. Deve-se evitar ao máximo o contato e ao mesmo tempo devemos adotar outras medidas, suprimindo abrigo, água e alimento”, relata Lilian.

Os sintomas da doença do pombo são: dor de cabeça; febre; fraqueza; fadiga; dor no peito; náusea; vômito; sudorese noturna; confusão mental; alteração na visão e falta de ar.