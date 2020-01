Polícia Civil orienta sobre uso de drones no Show Rural Coopavel

Diversas medidas e orientações precisam ser observadas pelas pessoas e empresas que queiram se utilizar de drones para fazer fotografias e filmagens durante o 32º Show Rural Coopavel, de 3 a 7 de fevereiro, em Cascavel. A autorização depende de consulta prévia presencial em unidade móvel mantida pela Polícia Civil no parque que abriga o evento. Quem não seguir as orientações corre o risco de ter o equipamento apreendido.

Segundo o comando da Polícia, para que a autorização ocorra, o dono ou usuário do equipamento precisará apresentar a documentação completa do drone com base em orientações da Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil. “É importante para todos que queiram empregar o equipamento se atentar às orientações da Polícia Civil. A preocupação primeira deve ser com a segurança de todos e com a observação das regras específicas para esses equipamentos”, ressalta o coordenador do Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi.

Obrigações

Para operações realizadas com aeronaves não tripuladas RPA ou aeromodelos com peso superior a 250g e de acordo com as classes das RPA, os documentos obrigatórios são os seguintes:

a) Certidão de Cadastro, Certificado de Matrícula ou Certificado de Marca Experimental válidos b) Certificado de Aeronavegabilidade válido (para aeronaves não tripuladas de Classes 1 e 2 e as de Classe 3 que voem acima de 400 pés) c) Manual de voo d) Apólice de seguro ou o certificado de seguro com comprovante de pagamento e dentro da validade (exceto aeronaves não tripuladas com peso de decolagem até 250g ou aquelas operadas pelos órgãos de segurança pública e defesa civil) e) Documento com avaliação de risco f) Licença e habilitação de piloto válidas para operações acima de 400 pés em relação ao nível do solo ou que atuarem em operações de RPAS Classe 1 e 2. g) Extrato do Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido para pilotos de aeronaves não tripuladas da Classe 1 (mais de 150 Kg) ou 2 (mais de 25 kg e até 150 kg)

Assessoria