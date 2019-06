Piana reforça benefícios da produção e uso do biogás no Estado

O vice-governador do Paraná Darci Piana, acompanhado do Diretor de Operações do Sebrae, Júlio Agostini e o Vice-presidente da Fecomércio e presidente do Sindilojas, Carlos Rodrigues do Nascimento visitaram a planta de produção de biogás e biometano, administrada pelo CIBiogás e que abastece parte da frota dos veículos da usina hidrelétrica de Itaipu.

O vice-governador Darci Piana se reuniu nesta quinta-feira (13) com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna, e reforçou os benefícios de políticas públicas que incentivem a produção do biogás e do biometano no Estado. Ele também defendeu um maior estreitamento com a binacional.

Após o encontro, o vice-governador visitou a Unidade de Demonstração de Biogás e Biometano da Itaipu. “Precisamos aplicar as soluções do biogás o mais rápido possível no Estado. O governo precisa preparar uma política que dê incentivo às pessoas para utilizá-lo”, disse Piana.

Na quarta-feira (12), o governador Carlos Massa Ratinho Júnior visitou a Itaipu e a planta de biogás. A ideia do governo paranaense é formalizar uma parceria envolvendo a Sanepar e a Compagas para levar o projeto de biogás a todo Estado.

O interesse do Governo nesta planta é aproximar a Sanepar e a Compagas da tecnologia, analisar a viabilidade do biometano para tornar o transporte público de algumas cidades do Paraná mais econômico para os consumidores e sustentável. Com relação à segurança energética no campo, o biogás também se apresenta como fonte alternativa renovável e firme de eletricidade.

O diretor-presidente do Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), Rodrigo Regis de Almeida Galvão, afirmou que o biogás pode ser um meio para atacar problemas nacionais relacionados ao uso de combustíveis fósseis, alto custo do transporte público e, também, a gestão de resíduos no País.

De acordo com ele, o Paraná é o estado que mais tem diversidade de plantas de biogás no Brasil, com tratamento de resíduos de cana-de-açúcar, suínos, aves, bois, fecularia e esgoto. “Essa variedade dá conhecimento técnico e suporte tecnológico para que o Estado seja o principal ator da indústria do fornecimento de tecnologia sobre o biogás no Brasil”.