Amanhã Foz do Iguaçu completa 106 anos. Pela primeira vez, não haverá desfile e grandes comemorações. A cerimônia será pequena e reservada a autoridades, respeitando as normas de segurança e o distanciamento social. O ato será transmitido pelo Facebook da Prefeitura a partir das 9 horas.

No vídeo abaixo, o prefeito Chico Brasileiro fala sobre o aniversário do município e o momento histórico em que vivemos. Neste ano, mais do que nunca, o desejo é de união, de força e esperança em dias melhores.