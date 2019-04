Paraná vai desenvolver novos projetos em educação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior reuniu-se nesta segunda-feira (1º) com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Carlos Alberto Decotelli. Na reunião, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, eles acertaram que o Paraná desenvolverá novos projetos de educação nas áreas de ensino, infraestrutura, transporte, entre outros. - Curitiba, 01/04/2019 - Foto: Rodrigo Félix Leal/ANPr

O governador Carlos Massa Ratinho Junior reuniu-se nesta segunda-feira (1º) com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Carlos Alberto Decotelli. Na reunião, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, eles acertaram que o Paraná desenvolverá novos projetos de educação nas áreas de ensino, infraestrutura, transporte, entre outros.

O FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, é responsável pela maioria das ações e programas nas áreas de educação básica, tem cerca de R$ 9 bilhões já autorizados para estados e municípios brasileiros, mas faltam projetos.

“O nosso objetivo é desenvolver novas ações e pegar todos os recursos do FNDE disponíveis para o Estado e para as cidades do Paraná, que chegam a dezenas de milhões”, disse o secretário estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder.

FNDE – O FNDE, criado em 1968, tem diversos programas em execução voltados a estados e municípios. Alguns deles são Alimentação Escolar (PNAE), Pro-Infância, Caminho da Escola, Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), Programa Banda Larga nas Escolas e Plano de Ações Articuladas (PAR).

Além dos programas, o FNDE também é responsável por repassar a estados e municípios o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o salário-educação, uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações.