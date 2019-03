Paraná fará a gestão da obra da segunda ponte entre Brasil e Paraguai

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (12) que o Paraná vai fazer a gestão das obras de construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, que será construída em Foz do Iguaçu. O anúncio foi feito após encontro com os presidentes Jair Bolsonaro e Mario Abdo Benítez, em Brasília.

Segundo Ratinho Junior, os dois países fecharam um acordo para a realização da obra que irá desafogar o tráfego pesado que hoje utiliza a Ponte da Amizade para cruzar a fronteira. “O governo federal está delegando ao Paraná a gestão da obra”, afirmou o governador, ressaltando que a decisão foi dos dois presidentes, após pedido de delegação feito pelo Estado.

“Depois de 53 anos, o Paraná vai ter a oportunidade de fazer a gestão dessa obra tão importante para o Estado e para o País, que é a segunda ponte ligando Brasil e Paraguai. Obra que vai integrar ainda mais os dois países e alavancar a nossa economia”, destacou o governador Ratinho Junior.

“A decisão confirma a boa parceria entre o Paraná e o governo federal”, afirmou o secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, que acompanhou o governador no encontro na capital federal. A reunião também teve a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

PROJETO – O projeto da segunda ponte deverá ser construída sobre o rio Paraná na região do bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu. No lado paraguaio, a obra vai alcançar o município de Puerto Franco, vizinho a Cidade de Leste, onde está a Ponte Internacional da Amizade. Com a obra, todo o transporte de cargas será feito pela nova passagem, e a atual vai atender somente turistas e passageiros.

A Ponte da Amizade, construída em 1965, é o principal corredor logístico entre Brasil e Paraguai e está sobrecarregada. Além das pessoas que circulam entre Foz e Cidade de Leste, ela também concentra o trânsito de caminhões. Com a nova ligação, ficará exclusiva para veículos leves e ônibus de turismo.

Além disso, a segunda ponte permitirá a ligação entre a Rodovia das Cataratas e a BR-277 pela Perimetral Leste, por onde também trafegarão os veículos pesados que circulam entre Brasil e Argentina.

Além de Foz, está prevista outra ponte ligando o município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai, sobre o rio Paraguai. A previsão é de que as obras durem cerca de três anos. Há uma negociação entre os dois governos para que as obras sejam custeadas pela Itaipu Binacional.