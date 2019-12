Paraná Cidadão: os serviços vão até você

Reportagem: Milena Lemes

Cascavel recebe até esta sexta-feira (6) a 23ª edição do Paraná Cidadão no Centro da Juventude, no Bairro Interlagos. Estão sendo ofertados serviços gratuitos para toda a população, como emissão do RG e do CPF, que são os mais procurados.

Ontem o evento foi voltado para crianças e adolescentes e quem aproveitou a oportunidade foi o instrutor de autoescola Adir Fagundes, que mora do Bairro Coqueiral e levou o filho de três anos para fazer o RG. “É um evento importante, principalmente agora, no fim do ano, porque, se fossemos fazer no Instituto de Identificação, seria necessário agendar um horário”.

De acordo com o coordenador operacional do Paraná Cidadão, Wagner Luís Alves, são entregues 500 senhas por dia para a emissão dos documentos.

Todo o processo, desde a retirada da senha, leva cerca de 20 minutos. Após 30 dias é preciso ir ao Instituto de Identificação retirar o documento. Já o CPF fica pronto na hora. Em Cascavel, o Instituto fica na Rua Erechim, 1.646, ao lado da Delegacia da Polícia Civil.

O atendimento diário é das 9h às 17h.

Em busca de emprego

A Agência do Trabalhador também está presente no evento. De acordo com a gerente da unidade em Cascavel, Marlene Crivelari, a equipe da Agência foi dividida para que os atendimentos na unidade não parem. “Nós estamos emitindo a carteira de trabalho para quem não tem, dando entrada no seguro-desemprego e também encaminhando para vagas”, detalha.

De acordo com ela, basta levar os documentos pessoais para a confecção da carteira de trabalho e aguardar o atendimento. A carteira ficará pronta de dez a 15 dias e é preciso retirar o documento na Agência do Trabalhador.

Quem estiver em busca de emprego deve ir até o local com a carteira de trabalho em mãos.

Já quem quer dar entrada no seguro-desemprego deve levar os documentos pessoais e os documentos da recisão contratual.

Demais serviços

O Paraná Cidadão reúne uma série de serviços e atividade de lazer num mesmo local. As ações são as mais diversas, e incluem áreas como saúde, cultura, esportes e meio ambiente. Na Secretaria de Saúde, por exemplo, é possível fazer teste rápido de glicemia e aferir a pressão.

Serviço

O que: Paraná Cidadão

Onde: Centro da Juventude, Rua Travessa da Felicidade, Interlagos

Quando: De 4 a 6 de dezembro

Horário: das 9h às 17h

Valor: Gratuito