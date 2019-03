Ovos de chocolate: aumento de 5% nas vendas

A três semanas da Páscoa, muitos pais já estão programando a compra dos ovos de chocolate para a criançada. E se o orçamento anda apertado com o convencional, presentear com a guloseima também está mais caro neste ano. Os “ovos do coelhinho” subiram cerca de 8%. O motivo é o açúcar, que teve reajuste no mercado interno e a matéria-prima importada, como o cacau, que ficou mais salgado com o aumento do dólar. Apesar disso, há animação para as vendas. “Por enquanto eles são apenas peças decorativas nos supermercados, venda mesmo só na semana da Páscoa, mas, apesar do reajuste, acreditamos que as comercializações sejam em torno de 5% maiores neste ano que em 2018”, conta o gerente de supermercado Dario Zimerman.

Reportagem: Juliet Manfrin