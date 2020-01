Obras de drenagem no bairro Panorama seguem em ritmo acelerado

Foz do Iguaçu- As obras de drenagens executadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu no bairro Panorama seguem em ritmo acelerado. Nesta semana, as equipes iniciaram a remoção de rochas. Os trabalhos acontecem simultaneamente em nos jardins São Luiz e São Paulo. O investimento nos serviços é superior a R$ 6,7 milhões.



“Há muitos anos os moradores desta região sofrem com os problemas recorrentes de alagamentos, e esta gestão teve a coragem de enfrentar e resolver este problema. Mesmo ainda não concluído, as obras já estão surtindo efeito”, comentou o prefeito em exercício Nilton Bobato.

Trecho 1

Os trabalhos do trecho 1 que compreendem os serviços de escavação e instalação de aduelas, acontecem no Jardim São Paulo, na Rua Edmundo de Barros, entre as ruas Ernesto Freiertag e Diego Inácio Vera.

Trecho 2

Já os no trecho 2 as equipes executam a remoção de rochas com retroescavadeira equipada com ‘martelete rompedor’. Os serviços são realizados no Jardim São Luiz, na Rua Edmundo de Barros, entre a Avenida Pôr do Sol e a Rua Carlos Alberto Lavareda Reis, entre outras vias.

Os investimentos nos serviços ultrapassam o montante de R$ 6,7 milhões e devem ser concluídos neste semestre.