Número de famílias brasileiras com dívidas atinge recorde em junho

Rio de Janeiro – Em meio à crise da pandemia da covid-19, o porcentual de famílias brasileiras com dívidas atingiu novo recorde histórico em junho, atingindo 67,1%, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio) desde janeiro de 2010.

Em maio, a proporção de famílias com dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro era de 66,5% e, em junho do ano passado, 64%.

Em nota, a CNC afirma que a renovação da alta do endividamento indica que as famílias estão demandando mais crédito no sistema bancário, seja para pagar dívidas e despesas correntes, seja para manter algum nível de consumo.

O número de famílias com dívidas ou contas em atraso chegou a 25,4% em junho, atingindo o maior nível desde dezembro de 2017 e registrando crescimento nas bases mensal (0,3 ponto porcentual) e anual (1,8 p.p.).

O total de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que permaneceriam inadimplentes chegou a 11,6%, patamar mais alto desde novembro de 2012. O indicador também apresentou aumento mensal (+1 ponto porcentual) e anual (+2,1 pontos porcentuais).