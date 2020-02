Novo refeitório Popular do Santa Cruz começa a ser construído

A comida saborosa e com preço acessível do Restaurante Popular de Cascavel teve tanta aprovação da comunidade que o projeto precisou ser ampliado. O Município passará a contar com dois novos refeitórios ainda em 2020: um no bairro Santa Cruz e outro no Cascavel Velho. Ao todo, as três unidades servirão aproximadamente 1,5 mil refeições por dia no Município.

As obras do refeitório da região Oeste começaram nesta sexta-feira (21), dando o pontapé inicial num sonho antigo, afirma o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior. “Estamos muito contentes que no dia de hoje iniciamos a obra do Refeitório Popular do Santa Cruz, que foi uma grande luta do prefeito Leonaldo Paranhos em buscar recursos para que pudéssemos tornar esse sonho realidade. Uma obra de um pouco mais de um milhão de reais, que será um espaço de fornecimento de refeições a baixo custo e de alta qualidade e que beneficiará as pessoas da região Oeste de Cascavel”, pontua.

O refeitório do Santa Cruz está localizado na Rua Caiçaras, ao lado do Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto. Já a unidade do Cascavel Velho, que inclusive já está com as obras em andamento, fica próxima à UPA Veneza. Esses locais foram definidos justamente para atender a uma população em situação de vulnerabilidade social. É por essa razão que os preços das refeições ainda estão sendo estudados. O objetivo é que o serviço seja ainda mais acessível, conforme o perfil socioeconômico do cidadão. Atualmente, o Restaurante Popular do Centro cobra o valor de R$ 3 e atende cerca de 800 pessoas diariamente.

A previsão de entrega das novas unidades é de 6 meses. Cada uma deverá servir mais de 300 refeições diariamente. A unidade do Cascavel Velho teve o custo de pouco mais de R$ 1,1 milhão aos cofres públicos.

RESTAURANTE POPULAR

De acordo com os dados da Secretaria de Assistência Social, somente no ano passado, foram servidas 188.594 refeições no Restaurante Popular, quase 15 mil a mais que em 2018, quando houve 174.193 pratos servidos.

O Restaurante Popular atende de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h, na Rua São Paulo, nº 94, no Centro.