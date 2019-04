Novo boletim: Passam de 3,6 mil os casos suspeitos de dengue no oeste

Foz do Iguaçu – A região oeste contabiliza 337 casos de dengue, conforme o mais recente boletim divulgado ontem pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), referente ao atual período epidemiológico iniciado em 1º de agosto de 2018. Os números de referência são do dia 30 de março.

O estado de alerta continua especialmente devido ao crescimento de casos notificados, que já somam 3.671 notificações suspeitas, exames que aguardam resultados laboratoriais para confirmação ou descarte.

Somente na 9º Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, com nove municípios de abrangência, há 170 casos de dengue confirmados, 25 importados e 145 autóctones, e outros 2.250 estão à espera de confirmação.

Na 10ª Regional de Saúde de Cascavel, com cobertura em 25 municípios, são 130 casos, oito importados e 122 autóctones, além de 1.020 exames que aguardam respostas laboratoriais.

Na 20ª Regional de Saúde de Toledo, que compreende 18 municípios, são 37 confirmações da doença, 11 importados e 26 contraídos nas cidades de origem, e 571 suspeitas.

A boa notícia é que o número de mortes não aumentou e se mantêm em dois óbitos em decorrência da doença, ambas na região norte do Estado.

Por outro lado, os casos graves de infecção à doença somam agora 67 registros, a maioria deles na região de Foz do Iguaçu, com 11 pacientes com gravidade, e oito na Regional de Cascavel.

O município com maior registro de casos é Foz do Iguaçu, com 140, e Cascavel, que aparece 103 até 30 de março. Contudo, conforme registro da Secretaria Municipal de Saúde, até a semana passada já haviam sido registrados 106 casos, sendo 103 autóctones.

Quanto à febre chikungunya e ao zika vírus, agora eles somam 7 e 2 em todo o Paraná, respectivamente. Somente Foz do Iguaçu soma três diagnósticos de chikungunya e um de zika. Outro caso de chikungunya no oeste está em Medianeira.

Casos crescem 32% no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde anunciou nessa terça-feira (2) o aumento de casos de dengue no Paraná com 2.023 casos confirmados, contra 1.522 da semana passada. O aumento é de 501 casos registrados.

Dos casos confirmados, 1.926 são autóctones. “O combate ao mosquito transmissor da dengue segue em todas as regiões. A Secretaria está ampliando a vigilância para a eliminação de focos e criadouros do Aedes aegypti. Estamos nos reunindo com prefeitos para a definição de estratégias diferenciadas para os municípios”, afirmou o secretário Beto Preto.

Além do fumacê, reuniões com moradores para orientações e mutirões de limpeza, as equipes da Secretaria estendem a busca em cisternas e fossas abandonadas.

As condições de infestação no Paraná atingem 82,45%, com ocorrências em 329 municípios. O Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Paraná informa que o período do outono ainda continua favorável à proliferação no mosquito.

Dez municípios estão em situação de epidemia: Lupionópolis, Francisco Alves, Uraí, Japurá, Itambé, Santa Mariana, Rancho Alegre, Cafeara, Moreira Sales e Santo Antônio do Paraíso.

Em situação de alerta para a dengue estão as cidades de Abatiá, Alvorada do Sul, Anahí, Leópolis, Capanema, Andirá e Nova Londrina.