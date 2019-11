Novo ânimo: 13º injetará R$ 12,7 bi na economia paranaense

Curitiba – O pagamento do 13º salário vai injetar na economia paranaense este ano cerca de R$ 12,7 bilhões. Esse montante representa em torno de 2,8% do PIB estadual (Produto Interno Bruto).

São cerca de 5 milhões de trabalhadores com carteira assinada, equivalente a 6,22% do total que terá acesso ao benefício no Brasil. Em relação à Região Sul, equivale a 35,04%.

Os números são do Dieese (Departamento de Estudos e Estatísticas Socioeconomicos) e foram divulgados nessa terça-feira (5).

No Estado, os empregados do mercado formal – celetistas ou estatutários – representam 62,3%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 35,9%. O emprego doméstico com carteira assinada responde por 1,8%. O cálculo não considera autônomos e trabalhadores informais (sem carteira assinada), por isso, o valor pode ser maior.

Em relação aos valores que cada segmento receberá, nota-se a seguinte distribuição: os empregados ficam com 74,2% (R$ 9,4 bilhões) e os beneficiários do INSS com 18,3% (R$ 2,3 bilhões), enquanto aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio do Estado correspondem a 5,9% (R$ 753 milhões) e os do Regime Próprio dos municípios, 1,6%.

O total de pessoas do mercado formal de trabalho no Paraná que receberão o 13º salário em 2019 cresceu 1,7% na comparação com os dados de 2018, enquanto o valor aumentou 5,02%.

Para o valor total pago, considerando os aposentados, a comparação fica comprometida, pois houve alteração na apresentação dos dados pela Previdência Social. Até 2018, todos os benefícios eram incluídos.

Setores

Para os empregados do setor formal, a estimativa é de que R$ 9,3 bilhões serão pagos como 13º salário aos 3,130 milhões de trabalhadores formais do setor público e privado no Paraná, excluídos os empregados domésticos.

A maior parcela caberá àqueles que estão empregados no setor de Serviços (incluindo administração pública), que ficarão com 59,6% do total destinado ao mercado formal; os empregados da Indústria receberão 20%; o Comércio, 15,2%; os que trabalham na Construção Civil correspondem a 3,1%; e os trabalhadores da Agropecuária, 2,1%.

O valor médio do 13º pago ao setor formal é de R$ 2.965,54. A maior média deve ser paga aos trabalhadores do setor de Serviços (R$ 3.502,24); a Indústria aparece com o segundo valor, de R$ 2.770,56; e o menor foi verificado entre os trabalhadores da Agropecuária, com R$ 1.962,41.