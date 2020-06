Nasce o milésimo rondonense no Hospital Municipal

Após três anos do primeiro nascimento, ao anoitecer de ontem, segunda-feira, dia 15 de junho, às 19h16, o choro de mais um bebê anunciou o milésimo nascimento no Hospital Municipal Dr. Cruzatti. Com 48 centímetros e pesando 3,5 quilos, veio à luz o novo rondonense, Elias Bryan, filho de Estefânia do Nascimento Santos e Erik de Moura da Silva, moradores da região central da cidade.

A mãe, orgulhosa, conta com alegria que é o segundo filho que nasce no Hospital Municipal Dr. Cruzatti. “Tenho muito a agradecer, pois esse é o meu segundo filho que nasce aqui. A equipe de profissionais que nos atende é excelente, bem como a estrutura. Muito obrigado”, mencionou, sorridente, Estefânia.

Ontem, além de Elias, outros dois bebês nasceram na unidade hospitalar. São 1000 motivos para comemorar. Os partos via SUS foram retomados no município em junho de 2017, após vários anos em que as mães rondonenses vinham tendo seus bebês em outras cidades. Nesse período, inclusive, houve casos de mães que deram à luz dentro de ambulâncias, às margens de rodovias da região, como comprovado através de certidões de nascimento.

Desde 2017, portanto, o município escreve uma nova história, quando as crianças voltaram a nascer em Marechal Rondon, através da saúde pública.

O centro cirúrgico do Hospital Dr. Cruzatti recebeu importantes investimentos do atual governo municipal. O planejamento elaborado para que os partos voltassem a ser realizados foi feito de maneira sistemática, para que os serviços pudessem ser oferecidos com qualidade. Todo o processo contou com a necessária regularização da documentação do hospital, que na época não existia, composição da equipe (ginecologista e obstetra, pediatra, anestesista e equipe de enfermagem), e os processos licitatórios.

“São 1000 nascimentos. Isso remete à dedicação e ao comprometimento da equipe do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, atendendo os objetivos dispostos pela gestão, trazendo conforto e comodidade às gestantes rondonenses. Esse é um número de muita alegria e ao mesmo tempo de entusiasmo para toda a equipe, pois seguimos em frente fazendo o melhor pela população rondonense”, destacou Luana Cristina Borth, diretora do Hospital Dr. Cruzatti.

