Município investirá quase R$ 2 milhões em nova USF do Morumbi

Com quase R$ 2 milhões em investimentos, a obra da Unidade de Saúde da Família Morumbi em Cascavel iniciou no dia 09/03/2020 e já tem 8,45% executada. A unidade de saúde poderá comportar três equipes de saúde da família, proporcionando ambientes adequados e acessíveis a população e aos servidores.

O espaço contará com: recepção, pré-consulta, sala de vacina, farmácia, 1 consultório odontológico com a capacidade total de 3 cadeiras odontológicas, escovário, sala de curativos/suturas e coleta de material, sala de aplicação de medicamentos, sala de atendimento individualizado, sala de serviço social, sala de inalação coletiva, cinco consultórios, sala de reunião e educação em saúde, sala agentes comunitários em saúde, sala administração e coordenação, vestiários masculino e feminino com sanitários, copa, DML, sala de limpeza e desinfecção. Além disso, haverá sala de armazenamento e estocagem de material esterilizado, almoxarifado, rouparia, shaft/rack, sanitários masculino, feminino, além de estacionamento.

A edificação receberá investimentos de R$ 1.999.999,54, sendo R$ 753.000,00 do Governo do Estado e R$ 1.246.999, 54 de contrapartida do município. A Divisão de Gestão de Insumos está elaborando o processo licitatório para a compra do mobiliário.

A obra está prevista para ser entregue em março de 2021, de acordo com o contrato com a construtora.

Com uma população de 9 mil moradores, a USF Morumbi, em 2019, foi responsável por 21.258 atendimentos entre consultas médicos ESF (Equipe Saúde da Família), Enfermagem e Serviço Social em Cascavel. Em relação aos procedimentos ambulatoriais, 32.608 pessoas foram atendidas.

A Equipe Saúde da Família do bairro Morumbi é composta por médicos generalistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, zeladores, coordenadora de equipe de saúde bucal, dentistas, auxiliares de dentista e técnicas de saúde bucal.

Mais de 15 mil procedimentos odontológicos foram realizados pela USF Morumbi. Para a coordenadora da USF Morumbi, Fátima Regina de Carnaval, a nova USF Morum bi trará mais comodidade e conforto aos pacientes e servidores.

“Essa nova unidade tanto para os pacientes quanto para os servidores ofertará mais conforto a todos. Há uma expectativa também para que com a nova unidade, sejamos contemplados com a terceira equipe saúde da família, pois temos uma população crescente no bairro”, destacou Fátima.

Há 29 anos no serviço público a Técnica em Saúde Bucal da USF Morumbi, Silvia Cleide Martins, enfatiza que a nova estrutura oportunizará desenvolver cada vez melhor o trabalho em prol da população. “A nova USF Morumbi irá contribuir com o desenvolvimento das nossas atividades. Isso é muito bom para nós servidores públicos e para a população”, destacou Silvia.

Já presenciei muitas histórias de pacientes com os quais realizamos o atendimento e sinto-me parte da família de cada um deles. Isso é muito gratificante”, completou.

Dona Lucilene Ortiz Boz conta com o apoio da Equipe de Saúde da Família do bairro Morumbi. Ela tem um irmão acamado há 13 anos por causa de um acidente de trabalho e a equipe é reponsavel pela qualidade de vida dele.

“Eu sempre digo às meninas da USF Morumbi que elas são nosso anjo da guarda, pois além do meu irmão, elas também cuidam de outros familiares que estão comigo e que precisam de atenção.

A nova unidade de saúde para o bairro será muito bom não só para mim, mas para toda a comunidade. Gosto muito do trabalho da equipe da USF Morumbi”, agradece dona Lucilene.

Os valores contratados podem ser visualizados no Portal da Transparência do Município através do endereço eletrônico: https://cascavel.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/2/tipo/1 e também no Diário Oficial do Município.

Equipes de Saúde da Família

Desde o surgimento do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994, até o ano de 2016 Cascavel havia implantado apenas 27 equipes. No entanto, nos últimos três anos, 22 Equipes de Saúde da Família (ESF) foram implantadas.

Outras obras

Na série de reportagens da Prefeitura sobre as obras da saúde, vamos destacar a construção da nova da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Morumbi. Vale lembrar que serão 10 novas Unidades de Saúde da Família (USF) no perímetro urbano e no interior, sendo elas: Cidade Verde, Cancelli, Los Angeles, Santo Inácio/FAG, Tio Zaca, Guarujá, Floresta, Rio do Salto e Tarumã; três reformas com ampliação do espaço, a saber: UPA Brasília, UPA Tancredo e USF Juvinópolis,

Outra obra em andamento é a nova sede do Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop). Todas essas obras citadas estão em fase de execução ou com licitação tramitando.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda licitará a construção de Unidades de Saúde da Família nos bairros Claudete, Cataratas e a Manutenção das USF’s do Periollo e dos distritos de Espigão Azul, São Francisco, São João, São Salvador e Sede Alvorada.

Destaca-se que a UPA Brasília deve ser entregue até o fim deste semestre, equipada e mobiliada.