Município informa a suspensão de Concursos Públicos em Cascavel

O Município de Cascavel informou na tarde desta terça-feira (31) a suspensão dos Concursos Públicos em andamento. A prefeitura tinha em aberto três processos de seleção: Concurso Público nº 056/2020 para o cargo de Fisioterapeuta, Concurso Público nº 062/2020 para diversos cargos da área de Educação, Saúde e Segurança, e também o Concurso Público nº 063/2020 para o cargo de Guarda Municipal.

A suspensão decorre considerando a pandemia de Covid-19 (coronavírus), em atenção às medidas preventivas que se fazem necessárias e, ainda, com fulcro no Decreto Municipal 15.313/2020 e alterações, assim como demais recomendações dos órgãos responsáveis. Os Concursos em andamento foram suspensos temporariamente na fase de inscrição, ficando assim suspensas as demais fases, inclusive a aplicação das provas. Os candidatos que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição terão sua inscrição validada por meio de Edital.

O novo cronograma de execução será divulgado em edital em data oportuna, quando as atividades forem normalizadas.

É responsabilidade do candidato acompanhar o andamento dos concursos nos meios de publicação oficiais do Município, sendo o Órgão Oficial Eletrônico do Município de Cascavel/PR, disponível em https://cascavel.atende.net

no campo “Órgão Oficial”; no endereço eletrônico www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor, na área “Concurso Público”; e no site da empresa organizadora www.objetivas.com.br