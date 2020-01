Multas por dirigir com celular crescem 16%

Reportagem: Milena Lemes

Todo motorista habilitado sabe que é proibido dirigir usando o telefone celular. Inclusive segurá-lo enquanto dirige já é suficiente para levar uma multa. Em Cascavel, o número de condutores flagrados cometendo essa irregularidade aumentou. No ano passado, 6.683 pessoas foram multadas por causa do telefone celular, contra 5.759 multas emitidas em 2018. Os dados são do SOT (Setor de Operações de Trânsito) de Cascavel.

Os números que mais chamam a atenção são para os condutores usando o celular enquanto dirigiam: passou de 93 multas em 2018 para 644 em 2019.

Já o número de multados por dirigir com fone de ouvido cresceu de 38 para 70; o de multas para quem dirigia segurando o celular passou de 4.255 para 4.766; e as multas para condutores que usavam o aparelho celular ao dirigir caíram de 1.373 (em 2018) para 1.203 ano passado.

São infrações que custam caro. A multa é gravíssima e gera sete pontos na carteira e custa R$ 293,47.

Tainara Borges dirige todos os dias e se habituou a não usar o telefone celular: “Eu não uso o celular porque transporto meu filho pequeno no carro. Essa combinação é uma das grandes causadoras de acidentes porque o motorista perde a atenção”.

E o GPS?

A regra é clara para quem usa o GPS do celular enquanto dirige: o aparelho deve estar em uma base fixa, como explica o encarregado do SOT, Giovani Elias Rogitski. “Pode usar o GPS, mas o celular deve estar fixado, sem mexer e o condutor não pode digitar no aparelho enquanto dirige. Se precisar fazer isso, ele deve primeiro estacionar o carro”.

Apesar da regra, há condutores que utilizam o aparelho na mão enquanto acompanham as indicações do localizador. “Geralmente eu uso o GPS porque Cascavel é uma cidade muito grande e faz pouco tempo que moro aqui, então não conheço todas as ruas e os lugares”, explica uma motorista que pediu para não ter o nome divulgado.

E tem aqueles que aproveitam os demais aplicativos do celular mesmo enquanto dirigem: “Confesso que também acabo respondendo uma conversa ou outra no WhatsApp, ou troco de música, porque uso o celular para ouvir música”, diz outro condutor que também não quis ser identificado.