Muita dança e gingado na Capoeira Inclusiva Apaexonada

A Apae de Cascavel viveu dias intensos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, realizada de 21 a 31 de agosto. A programação encerrou em grande estilo no fim de semana, com o Encontro da Capoeira Inclusiva Apaexonada, sábado, no ginásio de esportes da instituição, com capoeiristas de várias partes do Paraná e de outros estados. A ginga dos capoeiristas e a dança guerreira por parte dos alunos da Apae foram uma atração à parte.

A direção geral do encontro ficou a cargo do Mestre Tucano, presidente da Escola Camboatá, do Rio Grande do Sul, com a coordenação do Mestre Ciência, de Cascavel. O encontro teve ainda batizado e troca de cordas dos alunos da Apae de Cascavel.

A Apae de Cascavel é referência no atendimento às pessoas com deficiências em diversas áreas de atendimento. Entre elas, consta a prática de atividades físicas regulares.

Um dos exemplos é a capoeira, fruto do trabalho voluntário de Orli Santos Rosa, o Mestre Ciência, coordenador do grupo de capoeira da Apae de Cascavel. O encontro da capoeira inclusiva contou ainda com a participação do Mestre Nescau (PR), do contramestre Polaco (RS), do Grupo Kauande de Toledo, do Mestre Japonês e do professor Pepe, do Grupo Senzala, do professor Canário, de Toledo, e do Grupo Folclore.

Ovelha Fest em prol da Apae

Além de saborear suculentos pratos à base de ovelha, as centenas de pessoas que compareceram no almoço de domingo (1º), no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, para a 3ª Ovelha Fest Apaexonada, contribuíram para a realização de projetos da Apae voltados à melhoria da qualidade dos serviços já prestados à comunidade.

Parte da renda será destinada para a Apae, que destinará os recursos para as obras de um amplo e moderno centro de saúde.

A Ovelha Fest Apaexonada teve ainda espaço kids, food truck de churros gourmets, exposição de pequenos animais e de carros antigos e muita música. A Apae enaltece e agradece a oportunidade da parceria firmada com a Sociedade Rural do Oeste do Paraná.