Morador do Interlagos ganha carro zero da campanha “Natal Premiado da região Norte”

Valderi Camargo, morador do bairro Interlagos, tem um motivo especial para acreditar que 2020 será um grande ano. Ele foi o felizardo do sorteio da campanha Natal Premiado da região Norte no último sábado (28) na quadra de esportes do bairro Floresta em Cascavel, no oeste do Paraná. Valderi ganhou um Renault Kwid zero quilômetro. “Estou muito feliz. Esse é um presente que vai ajudar muito a muita família. Quero agradecer a todos que tornaram essa bela promoção realidade e um sucesso cada vez maior”.

Valderi recebeu as chaves do veículo das mãos da coordenadora do Núcleo Territorial da Região Norte da Acic, Mari Cardoso. A campanha foi realizada pela 11ª vez e, como nas anteriores, foi sucesso. “Os resultados são muito bons, todos temos muito a agradecer”, diz a coordenadora. O objetivo do Natal Premiado é integrar as lojas dos bairros que compõem a região, fortalecer as vendas nesse que é um período especial do ano e mostrar aos clientes que o dinheiro investido no bairro contribui e muito para o sucesso financeiro de todo o Norte de Cascavel.

Sorteados

Além de Valderi, outras quatro pessoas foram sorteadas pela campanha. São elas: Maria de Lurdes, do Consolata, que ganhou um patinete motorizado; Josiane Velter, de Corbélia, que faturou uma TV Samsung 32 polegadas; Eugenia da Silva, do Rivieira, ganhou um celular, e Eduarda Amâncio, do Floresta, tablete multilaser