Modernização do Aeroporto tem passo importante com a concretagem de Pátio de Aeronaves

Com quase 90% das obras concluídas e entrega prevista para 15 de junho, os trabalhos no novo Terminal de Passageiros de Cascavel avançam a cada dia. Os serviços têm sido intensos para que os cascavelenses tenham, finalmente, um Aeroporto que represente a importância do Município, uma reivindicação de mais de duas décadas da comunidade não só de Cascavel, mas também de toda a região Oeste.

Segundo o engenheiro da obra, Sandro Camilo Rancy, uma das etapas mais importantes para a modernização do Aeroporto foi recentemente iniciada. Trata-se da concretagem do Pátio de Aeronaves. “A espessura que estamos fazendo desse piso é de 34,5 centímetros de concreto, o que é necessário para aguentar o peso das aeronaves que farão o embarque e desembarque em Cascavel. Isso porque projetamos nosso aeroporto para operar até um Boeing 737-800 e ele tem um peso de aproximadamente 80 toneladas. Por isso, estamos colocando uma malha de aço e o concreto”, detalha Rancy.

Ao todo, aproximadamente 2,5 mil metros cúbicos de concreto serão transportados em mais de 300 caminhões para realizar o projeto.

O primeiro foco dessa etapa da obra é a concretagem das faixas onde serão instalados os fingers, os chamados conectores de embarque. A previsão é que em breve a empresa responsável por essa etapa já comece a instalação desses equipamentos. Os fingers, aliás, já estão no Aeroporto de Cascavel e poderão atender até quatro tipos de aeronaves.

Obras

A cerca no entorno do sítio aeroportuário, com pouco mais de seis mil metros de extensão, já foi terminada, bem como a duplicação da Avenida Itelo Weber, em uma extensão de 2,2 KM. Para a conclusão de toda a obra, ainda faltam o acabamento final e a mobília

Sobre os investimentos na obra, o Município está investindo cerca de R$ 35 milhões em toda a infraestrutura que compreende a duplicação da Avenida Itelo Weber, estacionamento, terminal de embarque, pátio e cerca, com investimentos do Município, Estado e União.