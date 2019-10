Micros e pequenos: Pesquisa aponta principais desafios para os empresários

Cascavel – Conquistar novos clientes, vender mais e carga tributária estão entre os principais desafios apontados pelos donos de micros e pequenos negócios do Paraná. Os dados são da pesquisa sobre o Perfil da Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), do Sebrae Nacional, envolvendo mais de 10 mil empreendedores de todo o País. No Paraná foram feitas 408 entrevistas.

Para 21% dos empreendedores paranaenses, conquistar clientes e vender mais é a maior dificuldade para quem decide abrir o próprio negócio. Outros 19% apontaram a carga tributária como obstáculo, enquanto 10% afirmaram não enfrentar adversidades.

As dificuldades com a carga tributária preocupam 70% dos empreendedores, que afirmaram já ter atrasado os pagamentos de impostos, mas hoje estão em dia. No País, a porcentagem é de 55%. Entre outras dificuldades identificadas pela pesquisa, apareceram a mão de obra, inadimplência e a competição com concorrentes.

A pesquisa do Sebrae também confirmou a importância da formalização para os donos de micros e pequenas empresas. Para 76% deles, ter um CNPJ melhorou as condições de compra da empresa e, para 74%, a formalização permitiu à empresa obter ganhos maiores, índice acima do índice nacional, de 70%. Além disso, o próprio negócio representa, para 68% dos entrevistados, a única fonte de renda.

A gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae/PR, Vania Paula Cruz, indica que a formalização pode ser importante para os empresários em relação à compra de produtos por parte de fornecedores que realizam vendas apenas para pessoas jurídicas, oferecendo mais opções ao empreendedor. E também aponta os benefícios em relação às linhas de financiamento. “Quando o empresário é formalizado, consegue financiamentos a taxas mais atraentes, porque isso oferece menos riscos para quem empresta o dinheiro. O CNPJ traz credibilidade e também oportuniza mais vendas para os empresários, inclusive para o setor público”, ressalta.

O levantamento indicou que 71% das empresas entrevistadas estão em atividade e apontou ainda uma média de nove anos de existência para as empresas. A formalização aconteceu, em média, após 15,7 anos de trabalho informal. Além disso, 81% delas acreditam que devem crescer e mudar de porte nos próximos anos.

CAPACITAÇÃO

Para continuar aperfeiçoando a atuação da empresa, a maioria dos empreendedores do Paraná apontou que sente a necessidade de mais capacitação. Metade dos empreendedores paranaenses deseja se capacitar na área de controles financeiros, 42% em propaganda e marketing, 41% em atendimento ao cliente e 40% em melhoria de qualidade do produto ou serviço. Ao todo, 37% deles realizariam cursos presenciais e 32% online.

Números da pesquisa no Paraná:

21% avaliam a dificuldade de conquistar a clientela como maior desafio

19% reclamam da carga tributária

50% desejam maior qualificação nas áreas de controle e gestão financeira

70% já atrasaram o pagamento de impostos, mas hoje estão em dia

81% acreditam que vão mudar de porte nos próximos anos

68% têm a atividade de empresário é a única fonte de renda

58% estão no negócio por ter tido conhecimento ou experiência

74% afirmam que a formalização os ajudou a ganhar mais

64% vendem produtos e serviços para outras empresas