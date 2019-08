Meio ambiente alerta novamente para presença de onça parda

Com novo registro de possível presença de onça parda na região do Distrito do Rio do Salto, embora não exista nenhuma comprovação de fato, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, reforça a orientação para que população não frequente o Lago Municipal de Cascavel entre 19h e 7h.

A medida preventiva é em função da extensa área de mata nativa que forma o Parque Ecológico Paulo Gorski, que integra o grande corredor de biodiversidade do Oeste do Paraná. O Município já tomou providências com a instalação de 19 câmeras com sensor de movimento para o monitoramento da área, além do patrulhamento da Guarda Municipal.