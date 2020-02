Marco do saneamento deve ser voltado após o carnaval

O Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, durante café da manhã com jornalistas.

alcolumbre — O Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, durante café da manhã com jornalistas.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta quarta-feira (19) que trabalha com a previsão de votar o marco regulatório do saneamento logo após o carnaval.

A afirmação foi feita após encontro com o governador de São Paulo, João Doria, na residência oficial da Presidência do Senado, em Brasília. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o marco regulatório do saneamento está iniciando a tramitação no Senado Federal.

A expectativa de Alcolumbre é de que a casa chegue, em breve, a um entendimento. “Acredito que, após o Carnaval, já tenhamos construído esse entendimento para votarmos rapidamente a matéria no Senado”, disse Alcolumbre.