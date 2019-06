“Literatura Infantil” é tema de atividade em CMEI de Toledo

A “Galinha Pintadinha” é fenômeno entre a criançada e cativa cada uma delas. Pensando nisso, o projeto de “Literatura Infantil”, realizado pelo CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Nona Gema, do bairro São Francisco, preparou uma peça teatral com as crianças do “Maternal 1” com o tema voltado a animação infantil.

A atividade realizada na manhã desta sexta-feira (31) foi um momento especial que levou alegria e uma atividade de desenvolvimento educacional de forma diferente. Todas as crianças ficaram com os olhos fixados na apresentação e os professores tiveram um motivo a mais de orgulho.

O projeto está no segundo ano com o mesmo formato. É realizado apresentações em cada bimestre. Para a apresentação da “Galinha Pintadinha” os professores montaram um cenário típico da área rural, e os alunos estiveram vestidos a caráter.

O intuito é proporcionar aos alunos a vontade pela leitura, melhorar a oratória, e o desenvolvimento cognitivo e emocional. Esta é uma ação que iniciou em 2001, junto aos CMEI.

A diretora do CMEI – Nona Gema, Danieli Bringmann, explica que cada bimestre uma turma apresenta um teatro ou musical, os professores definem e termina nesta apresentação para os alunos, e posteriormente novembro uma noite cultural junto aos pais marca o fechamento das atividades desenvolvidas ao longo do ano. “A apresentação é o resultado de tudo que é feito, no desenvolvimento da linguagem, da imaginação, pensamentos, gosto pela leitura”, define.

Jéssica Maiara da Silva, entrou em 2019 no CMEI Nova. Ela conta que é muito importante esse tipo de ação com os pequenos. “Cada dia a gente vem se aperfeiçoando melhorar os nossos trabalhos. Tudo se culmina com as apresentações, onde vemos que até mesmo a timidez já não faz parte deles desde pequenos”.

O CMEI – Nona Gema atualmente está com 130 crianças matriculadas em quatro turmas. Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II.