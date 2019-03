Justiça manda soltar vereador de Marechal Rondon

O Juiz Clairton Spinassi, de Marechal Cândido Rondon, revogou no início da noite desta sexta-feira a prisão preventiva do vereador ADELAR NEUMANN, preso em flagrante acusado de receber parte de salário de um comissionado público.

Segundo o advogado Luciano Katarinhuk, o magistrado acatou os argumentos da defesa e determinou a soltura de Adelar, que será monitorado com tornozeleira eletrônica.

A liberdade será conferida tão logo o equipamento seja instalado.

LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO

