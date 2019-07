Justiça de Mangueirinha determina bloqueio de bens do prefeito e de dois ex-prefeitos

Em resposta à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, a Justiça determinou nessa segunda-feira (15) a indisponibilidade de bens do prefeito e de dois ex-prefeitos de Mangueirinha (gestões 2001-2004 / 2005-2008 e 2009-2012 / 2013-2016), no Sudoeste do estado.

Os agentes públicos são investigados pela prática de ato de improbidade administrativa.

De acordo com apuração da Promotoria de Justiça de Mangueirinha, no período de 1997 a 2015, foram efetuados repasses ilegais – sem as devidas autorizações – pelo Município de Mangueirinha à Associação de Senhoras dos Prefeitos do Sudoeste, entidade que também é requerida na ação e teve os bens bloqueados. O prejuízo ao erário calculado foi de R$ 34.854,57. Em relação ao atual prefeito, as irregularidades foram praticadas durante seu primeiro mandato (1997-2000).

A decisão soma-se a outras duas também motivadas por ações civis por ato de improbidade propostas pelo MPPR contra agentes públicos, sendo que o valor total dos bloqueios alcança, aproximadamente, o valor de R$ 1 milhão.

