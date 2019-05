Jovens paranaenses participam de movimento mundial contra as mudanças climáticas

Jovens paranaenses participam nesta sexta-feira (24) do movimento mundial contra as mudanças climáticas Fridays for future – ou Greve pelo Clima, como vem sendo chamado no Brasil. No Paraná, a manifestação, que está sendo apoiada pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), vai acontecer simultaneamente às 14h na Boca Maldita, em Curitiba, no Lago Igapó em Londrina, e em frente às sedes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e de Francisco Beltrão.

As principais reivindicações do movimento, que se declara apartidário, são o cumprimento do Acordo de Paris; o fim do uso de combustíveis fósseis; a consideração aos alertas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC); e o senso de urgência por soluções que, sobretudo, contribuam com o meio ambiente e a qualidade de vida no planeta. “O movimento brasileiro soma-se ao contexto atual no País, como a mutilação aos órgãos ambientais, a liberação de agrotóxicos e a diminuição de unidades de conservação, por exemplo. Nosso contexto é muito diferente do vivenciado pelos jovens europeus, ainda lutamos batalhas básicas”, reforça Daniela Borges, uma das organizadoras do evento no Paraná.

O Fridays for future teve origem na manifestação de Greta Thunberg, uma jovem sueca que, desde agosto do ano passado, paralisa suas atividades em todas as sextas-feiras como uma forma de questionar o governo sueco sobre a atual política climática do País. A atitude da jovem a tornou uma das lideranças jovens mais influentes do mundo, estampando até mesmo a capa da revista Time, ganhou repercussão mundial e hoje estudantes de diversos lugares do mundo se juntam à manifestação. Segundo os organizadores, nesta sexta-feira a ação está prevista para acontecer em mais de cem países e quase 1,3 mil cidades.

Esta é a segunda onda global de manifestações contra as mudanças climáticas. No dia 15 de março de 2019, o movimento atraiu milhares de manifestantes em mais de 130 países.

Serviço – Fridays for Future | Greve pelo Clima

Data: 24 de maio de 2019

Locais: Curitiba – Boca Maldita

Ponta Grossa – Prefeitura Municipal

Londrina – Lago Igapó

Francisco Beltrão – Prefeitura Municipal