Itaipu recebe 9,2 mil visitantes durante o feriadão da Proclamação da República

Os atrativos turísticos da Itaipu Binacional receberam 9.275 visitantes durante os três dias do feriado prolongado da Proclamação da República, entre sexta-feira (15) e domingo (17). Os dados se referem às visitações do lado brasileiro da usina, atendidas pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI), e não contabilizam visitas institucionais ou da margem paraguaia.

No último feriadão antes das festas de fim de ano, o dia de maior movimento foi o sábado (16), quando a usina recebeu 3.849 turistas. Para atender a demanda, o Complexo Turístico Itaipu ampliou os horários e as vagas dos passeios. A visita mais procurada, a Itaipu Panorâmica – que leva os turistas para um passeio externo na usina – teve saídas a cada dez minutos. Entre sexta-feira (15) e domingo (17), 6.543 pessoas fizeram o passeio.

Também foi adicionado um horário extra ao Polo Astronômico, às 13h, e dobrada a quantidade de vagas para o Itaipu Iluminada – de 200 para 400. O atrativo, que ocorre às sextas-feiras e aos sábados e leva o turista ver a barragem iluminada de pertinho, segue até o final de novembro nas cores da campanha Novembro Azul, em alusão à prevenção do câncer de próstata.

A gestão do turismo é feita em parceria pelo Parque Tecnológico Itaipu e Comunicação Social de Itaipu. Mais informações podem ser obtidas no site https://www.turismoitaipu.com.br/

Movimento

Além de Itaipu, outros atrativos da cidade receberam um grande movimento de turistas nesse feriadão. A Infraero, que administra o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, projetou um aumento de 20% no total de passageiros que passaram pelo terminal no feriado.

De sexta-feira (15) a domingo (17), mais de 35 mil pessoas foram ao Parque Nacional do Iguaçu para ver as Cataratas do Iguaçu. O Marco das 3 Fronteiras também registrou altos de índices de visitação e fechou o feriadão com 8.399 pessoas.

Enquanto isso, no Paraguai, a feira de descontos Black Friday congestionou o centro comercial de Ciudad del Este. Cinco mil estabelecimentos foram mobilizados pela Câmara de Comércio para participarem da ação promocional, entre quinta (14) e sexta-feira (15).

Para o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, o bom desempenho do turismo de Itaipu e da região é resultado dos investimentos feitos no setor, especialmente em termos de infraestrutura e qualidade. “A região tem vocação turística e a Itaipu contribui para fortalecer o setor. O turismo é uma atividade importante para a economia da região e geradora de emprego e renda”, afirmou Silva e Luna.

A construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, da Perimetral Leste e os investimentos no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (ampliação da pista, do pátio de cargas e a duplicação do acesso) devem impulsionar ainda mais o turismo da região. As obras, bancadas pela Itaipu e que deixam grande legado à sociedade, somam um aporte de R$ 534 mil. A economia gerada pela política de reestruturação da gestão de Itaipu, na gestão de Silva e Luna, já gerou uma economia de mais de R$ 600 milhões.