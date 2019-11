Itaipu e UNFPA lançam a campanha Tá no Rumo, com o objetivo de prevenir a gravidez na adolescência

A Itaipu Binacional e o UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) lançam na próxima sexta-feira (22), às 9h, no Gramadão da Vila A, a campanha Tá no Rumo, iniciativa voltada especialmente ao público adolescente que tem como objetivo prevenir a gravidez não planejada. A campanha inclui site (www.tanorumo.com.br), vídeos, conteúdos para redes sociais e uma caravana que rodará a região, levando informação de qualidade por meio de uma exposição interativa e cinedebate.

Apesar de o lançamento oficial ser na sexta, as ações já estão em andamento. Foz do Iguaçu será o primeiro município a receber a ação, instalada no Gramadão da Vila A entre os dias 21 e 23 de novembro. Na programação, estão o início da caravana, no dia 21, e um debate seguido por exibição de filme ao ar livre, no dia 23. A exposição segue aberta durante os três dias, das 9h às 18h. A partir do 24, a ação segue para outros 14 municípios, até fevereiro de 2020.

Participam do lançamento o diretor de Coordenação da Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell (representando o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna); a representante interina da UNFPA no Brasil, Junia Quiroga, e a chefe do Departamento de Diversidade e Direitos Humanos da Secretaria Estadual da Educação, Angela Regina Mercer de Mello Nasser.

Todos os anos no Brasil, cerca de 500 mil bebês nascem de mães com idade entre 10 e 19 anos. Em 2017, segundo o DATASUS, foram 481 mil nascimentos, o que representa 55 bebês a cada hora, quase um por minuto nascido de mãe nessa faixa etária.

O Paraná respondeu por 22,3 mil desses nascimentos no ano passado. Em geral, são gestações que não foram planejadas para aquele momento e acontecem em decorrência da falta de informações, de acesso a métodos contraceptivos ou até mesmo de situações de abuso e violência.

“A campanha Tá no Rumo busca levar informações precisas e confiáveis a adolescentes sobre seus direitos, saúde, corpo e relacionamentos. Também busca estimular para que pensem sobre seus projetos de vida, sobre onde gostariam de chegar, e de que forma uma gravidez não intencional poderia mudar esse curso”, afirmou a oficial de programa do UNFPA para o tema de Saúde Reprodutiva e Direitos, Anna Cunha.

“A campanha fala diretamente com os e as adolescentes. Antes disso, desde o início do segundo semestre, profissionais que trabalham com esse público nos municípios foram capacitados nas oficinas do projeto para oferecerem um atendimento mais acolhedor. São ações que se complementam para levar informação e serviços de qualidade, voltadas especialmente a adolescentes”, completou Anna Cunha.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, destacou a importância do projeto para as comunidades do Oeste do Paraná, uma vez que a gravidez indesejada na adolescência tem consequências sociais e econômicas. “A Itaipu já atua há vários anos na saúde, e na prevenção da violência e da exploração sexual de menores. E com esta nova campanha, reforça ainda mais o seu compromisso com a sustentabilidade da região”, garantiu.

Ação em caravana

A Caravana Tá No Rumo é composta por uma exposição interativa e um cinedebate aberto ao público. O objetivo é levar informação de forma lúdica a adolescentes sobre as temáticas que envolvem essa fase da vida. Entre os temas abordados, está a importância de se ter consciência sobre as escolhas feitas e os impactos que elas têm sobre suas trajetórias de vida, incluindo aspectos relacionados a uma gravidez não planejada.

Na exposição interativa, adolescentes são convidados à reflexão sobre diferentes temáticas ligadas à adolescência e ao futuro. Com jogos e atividades lúdicas, a exposição traz recortes da construção da cidadania, do entendimento de adolescentes enquanto sujeitos de direitos e suas percepções sobre relacionamentos, corpos e afetos.

Ao apresentar as narrativas de personagens que conduzem as histórias, a exposição busca sensibilizar os adolescentes para refletirem sobre as suas próprias experiências e trajetórias de vida. O conceito essencial é o de que o futuro não é algo distante, intangível, e é também resultado de escolhas e ações.

Junto com a exposição interativa, a Caravana Tá no Rumo leva aos municípios uma noite de cinema e debate com a comunidade. São conduzidas discussões sobre saúde, responsabilidade, afetividade, violências e formas de proporcionar a adolescentes e jovens um ambiente acolhedor e saudável para que desenvolvam seu pleno potencial.

O debate conta com a participação de profissionais que têm participado das capacitações do projeto e de adolescentes convidados. O cinema é gratuito, em espaço aberto, com classificação livre a toda a comunidade.

Sobre o projeto

A campanha Tá no Rumo faz parte do eixo Comunicação do projeto conjunto entre UNFPA e Itaipu Binacional. Iniciado em 2018, o projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná também prevê ações em Saúde, Educação e Gestão do Conhecimento.

O objetivo é trabalhar com os 51 municípios do oeste do Paraná que assinaram o termo de adesão ao projeto, trazendo uma experiência positiva ao realizar ações para a prevenção e redução da gravidez não intencional na adolescência.

As ações têm foco no desenvolvimento socioeconômico, criando e ampliando oportunidades para que adolescentes e jovens ajudem na construção de serviços acolhedores de saúde e também tenham garantidas condições de ampliar suas habilidades para a vida e competências socioemocionais.

Mais informações sobre o projeto e sobre a caravana, incluindo a programação completa para 2019, estão disponíveis em www.tanorumo.com.br.