Inscrições para chamamento público de médicos para o Consamu terminam na próxima terça-feira

Termina na próxima terça-feira (9) o processo de chamamento público Nº 01/2020 que tem o intuito de contratar médicos para atuar no Hospital de Retaguarda de Cascavel e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaíra.

O credenciamento é feito pelo Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná).

Os envelopes com as candidaturas serão recebidos até as 17h do dia 09/06/2020, no Setor de Compras e Licitações do Consamu, localizado na Rua Uruguai, 283, Bairro Alto Alegre, em Cascavel/PR. Especificações técnicas referentes ao objeto e demais condições nos termos do Edital de Chamamento Público nº 01/2020 poderão ser solicitados por meio do e-mail: licitacao@consamu.com.br, ou pelo telefone (45) 3036-7117.