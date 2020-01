Informe da redação do dia 4 de janeiro de 2020

Juiz de garantias

Dos 30 deputados federais do Paraná, só 19 participaram da votação que “criou” o juiz de garantias. Desses, sete votaram a favor da inclusão do dispositivo no pacote anticrime, contra a vontade do “pai” da lei, Sergio Moro. Inclusive, dois são daqui, do oeste: Hermes “Frangão” Parcianello e Schiavinato, além de Gustavo Fruet, Aliel Machado, Reinhold Stephanes Junior, Zeca Dirceu e Luizão Goulart. O cascavelense Evandro Roman votou contra, assim como Rubens Bueno, Pedro Lupion, Sérgio Souza, Christiane Yared, Diego Garcia, Boca Aberta, Paulo Eduardo Martins, Sargento Fahur, Felipe Francischini, Filipe Barros e Luisa Canziani.

Fantasmas

A revista Crusoé ressuscitou um fantasma que ainda assombra o PT e o País. Desta vez um dos entrevistados é um paranaense. O fazendeiro Valter Sâmara, de Ponta Grossa, revela “fatos inéditos” relacionados ao assassinato de Celso Daniel, prefeito de Santo André, em 2002. Valter é apresentado como “ex-amigo de Lula, agora decidido a contar tudo o que sabe sobre o líder maior do PT”.

Calote no Brasil

O senador Alvaro Dias usou as redes sociais para falar sobre o que considera “escândalo de desvio e corrupção com dinheiro publico”. “Há anos faço o alerta para o esquema de desvios de recursos do BNDES nas gestões anteriores por meio da desastrosa política dos campeões nacionais e de empréstimos a outros países que deram calote no Brasil. O resultado é este: R$ 500 bilhões para a corrupção”.

Ouvidor

Após 28 anos de mandatos, o ex-deputado Elio Rusch (DEM) agora é o novo ouvidor da Assembleia Legislativa. “Na nova função recebo informações e sugestões e atuo para que o trabalho da Assembleia seja desenvolvido de forma que haja interação com a população. O desafio da vida da gente, neste momento, é desempenhar trabalho voltado ao bem-estar e para que o Poder Legislativo tenha boa representação”.

Novo chefe

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está sob o comando interino do vice-prefeito Ilario Hofstaetter, o Ila, que vai cobrir as férias do titular Marcio Rauber até o dia 13 de janeiro.

Concurso público

Em Foz do Iguaçu, o ano começa com concurso público. Mais de 5,2 mil pessoa se inscreveram para disputar uma das 79 vagas e formação de cadastro de reserva da prefeitura. As provas do concurso público serão aplicadas dia 12. Os salários vão de R$ 1,3 mil a R$ 16 mil.

PAI I

Para dar início ao PAI (Programa de Atendimento Imediato), a Secretaria de Saúde de Cascavel abre na próxima sexta-feira (10) o credenciamento de hospitais interessados em disponibilizar leitos de UTI para pacientes com risco iminente de morte. A prefeitura vai bancar adicional de 50% da tabela SUS e dobrar o valor dos insumos.

PAI I

Segundo o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, contratado ano passado pelo prefeito Leonaldo Paranhos com a missão de tirar o PAI do papel, em 50 dias não houve caso represado nas UPAs de pacientes com risco iminente de morte. “A regulação e o Consamu têm resolvido os casos graves de forma muito eficiente”, disse ele.

Hospital municipal

A expectativa na saúde de Cascavel também é pelo tão aguardado hospital municipal, prometido há quase uma década. Stefanello disse nessa sexta que a estrutura da UPA Brasília se muda até 7 de março e que a partir de então o prazo para abertura do hospital de retaguarda será de até 60 dias.

Torcedor de Cascavel

No dia 1º deste ano, o presidente Jair Bolsonaro usou uma camiseta do FC Cascavel ao conversar com a imprensa e populares em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente do clube, Valdinei Silva, lembra que a camiseta foi dada de presente a Bolsonaro em um evento em Brasília, pelo deputado Evandro Roman (PSD).