Informe da redação do dia 3 de janeiro de 2020

Preparar a opinião pública

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (2) que, antes de decidir sobre eventual veto ou não do Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões aprovado pelo Congresso no fim do ano, é preciso “preparar a opinião pública” para uma decisão que deve respeitar a Constituição, em especial o crime de responsabilidade. “O veto ou a sanção é uma obediência à lei. Se você ler o Artigo 85 da Constituição, vai ver que, se não respeitar a lei, estou em curso de crime de responsabilidade. O que posso dizer é isso. A conclusão agora é de vocês. Porque é o seguinte: temos de preparar a opinião pública. Caso contrário, vocês [da mídia] me massacram; arrebentam comigo”, disse Bolsonaro ao deixar o Palácio do Alvorada.

Mega da Virada

Se você achou bastante os R$ 304,2 milhões pagos pela Caixa na Mega da Virada, então senta para saber o quanto o banco arrecadou com o concurso especial 2.220: exatos R$ 1.028.882.101,50, a maior arrecadação na história das loterias da Caixa. Esse resultado é 16,12% superior ao total arrecadado em 2018. Apenas três bilhetes acertaram as seis dezenas sorteadas: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58.

Novo Ano Novo I

Com o mote “Na Austrália já é ano novo. No Brasil ainda faltam 153 dias”, a ACSP (Associação Comercial de São Paulo) lançou no dia 1º de janeiro a campanha “Novo Ano Novo”. A ação visa alertar os brasileiros ao mostrar que 153 dias do ano são trabalhados só para pagar impostos e que apenas a partir de 2 de junho é que o ano efetivamente começa.

Novo Ano Novo II

“Nada contra o ano novo. Ele só está na data errada. Um brasileiro trabalha, em média, 153 dias do ano só para pagar impostos. E o pior: sem ter nenhum retorno. É como se 5 meses e 2 dias do seu ano virassem fumaça. Se é assim, por que comemorar o ano novo em 1º de janeiro? O réveillon deveria ser no dia em que você pode começar a viver plenamente o seu ano”, diz o texto de abertura do hotsite https://novoanonovo.org/, onde há uma petição on-line para oficializar o “Novo Ano Novo” como feriado nacional, para ressaltar o valor pago em impostos.

Impostômetro

Em tempo… A ACSP é a responsável pelo Impostômetro, um cronômetro que mostra, em tempo real, quanto é arrecadado em impostos no País, que, em 2019, bateu a marca dos R$ 2,5 trilhões.

Não me Perturbe

Sabe aquelas ligações chatas de 011 e outros DDDs de correspondentes bancários que te ligam para oferecer crédito com “juro especial”? Pois desde ontem (2) você já pode aderir ao sistema de bloqueio para não recebê-las mais. O site “Não me Perturbe”, que atualmente funciona para bloqueio de ofertas de serviços das empresas de telecomunicações, também conta agora com a adesão de bancos.

Transporte coletivo I

Ano novo, tarifas novas. A tarifa do transporte público em Toledo sobe para R$ 4,05 a partir deste domingo (5).

Transporte coletivo II

Em Cascavel, o reajuste também ocorria no início do ano, mas desde o Governo Paranhos ele tem “atrasado”, para alegria de quem depende do transporte público. Por enquanto, não há tratativas oficiais sobre novo valor da tarifa, que desde março está em R$ 3,90.

Caneta vazia, agenda cheia

Mesmo sem caneta cheia, os dez dias em que vai substituir o prefeito Leonaldo Paranhos terão agenda cheia para Alécio Espínola, que assumiu ontem (2) o comando da Prefeitura de Cascavel. Ontem ele já visitou várias obras em execução. Hoje (3), pretende ir a seis unidades de saúde que estão passando por obras de reformas e melhorias e que devem ser encerradas nesta semana.