Informe da redação do dia 23 de julho de 2019

Julgamento

O Poder Legislativo rondonense realiza na quarta-feira da semana que vem (31) sessão extraordinária de julgamento do processo disciplinar que envolve o vereador Adelar Neumann, do DEM. A sessão que vai decidir se ele terá ou não o mandato cassado está marcada para as 18h. O vereador é acusado de exigir parte de salário de funcionário comissionado da prefeitura que teria sido indicado por ele ao cargo. Adelar chegou a ser preso em flagrante no dia 4 de fevereiro pelo Gaeco. Segundo as autoridades, a prisão teria ocorrido logo após o vereador receber parte do salário do funcionário. Adelar nega a acusação e diz que o dinheiro era parte do pagamento de um empréstimo. Ele deixou a prisão em 25 de março.

Pela cassação

Na Câmara, o processo disciplinar na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar foi conduzido pela comissão formada por Josoé Pedralli, presidente; Adriano Cottica, relator; e Portinho, membro. No relatório final sobre o caso, o vereador Adriano Cottica dá parecer favorável à cassação do mandato de Adelar.

Votação secreta

Conforme o Regimento Interno do Poder Legislativo de Rondon e por determinação da Justiça, para que a cassação ocorra são necessários nove votos favoráveis dos 13 vereadores que compõem a Câmara. Adelar também tem direito a voto. A votação que será secreta. Na defesa do vereador acusado atua o advogado Luciano Katarinhuk.

Mais duas

A Câmara de Rondon tinha três ações de cassação. Uma foi julgada semana passada, e o vereador Dorivaldo Kist (MDB) foi absolvido da acusação de se apropriar de salário de um servidor. A terceira é contra Nilson Hachmann (PSC), que também chegou a ser preso pelo Gaeco. Ele é acusado de usar empresas em nome de terceiros para vender para a prefeitura. Esse caso ainda não tem data marcada para ser julgado.

Vice empossado

Eduardo Staudt foi empossado ontem (22) prefeito de Missal. Ele assume em lugar de Hilário Jacó Willers, 57 anos, o Maneco, que estava internado no Hospital Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, onde passou por cirurgia e faleceu. Eduardo falou sobre a execução dos serviços administrativos: “Vamos dar continuidade aos projetos de Maneco, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de toda a região. Vamos manter a mesma equipe de trabalho, por terem conhecimento dos projetos em andamento”.

Luto oficial

O Município de Missal decretou luto oficial de sete dias e foi estabelecido expediente interno nas repartições públicas de Missal de 22 a 26 de julho, mantidos apenas serviços essenciais.

Show mantido

Apesar do luto, a cidade decidiu manter as festividades de 56 anos de emancipação e nesta quinta-feira haverá distribuição do bolo e show com a dupla Zezé di Camargo e Luciano. “Tudo havia sido organizado por Maneco, por isso decidimos manter a festividade, mas com um sentido de homenageá-lo”, argumenta Eduardo Staudt.

Reduz pedágio?

A Agência de Notícias do Estado divulgou ontem de manhã que a concessionária Caminhos no Paraná teria de reduzir em 77,63% as tarifas de pedágio no lote 4 do Anel de Integração – BR-277 (Guarapuava – São Luís do Purunã); BR-373 (Trevo de Caetano – Relógio); BR-476, (Lapa – Araucária), e PR-427 (Porto Amazonas – Lapa). As tarifas variam de R$ 12,00 a R$ 13,70.

Entenda…

A medida seria uma determinação da 4ª Vara Federal de Curitiba, atendendo a uma ação movida pelo DER e pelo Estado contra a empresa por lucros excessivos com a diminuição e a superestimação dos custos previstos no contrato, sem a correspondente redução tarifária, de 1998 a 2005.

Não reduz?

Mas pouco depois de divulgar a notícia, a Agência simplesmente retirou a notícia do ar, sem muitas explicações. Parece que “faltavam informações”, mas o assunto não voltou a ser compartilhado ontem.