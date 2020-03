Informe da redação: cantoria por panelas, fraudes no PIS e Câmara “de molho”

Cantoria por panelas

Enquanto os isolados italianos comoveram o mundo cantando na varanda, no Brasil o som que ressoou nas duas últimas noites foi bem mais desafinado: um panelaço. O movimento, que surgiu durante o Governo Dilma e foi atribuído à “elite” das maiores cidades brasileiras, foi retomado esta semana, com um coro de fundo “Fora Bolsonaro!” Ontem, durante coletiva à imprensa, o presidente Jair Bolsonaro classificou o ato como democrático, e aproveitou para dizer algumas vezes que era preciso divulgar também o panelaço “pró-Bolsonaro” agendado para a noite de ontem.

Olho vivo

Apesar das restrições de atendimento e suspensão de atividades públicas, é importante lembrar que o mundo não para e quem reforça isso é o Sistema OSB (Observatório Social Brasileiro), especialmente aos gestores públicos, garantindo que não vai cessar as atividades de monitoramento e controle social. Para isso, lembra que as prefeituras e as câmaras precisam manter os portais de transparência atualizados e acessíveis.

Fraudes no PIS I

E para provar que a Terra continua girando… Ontem (18) a Polícia Federal deflagrou fase ostensiva de investigação de combate a saques fraudulentos no PIS (Programa Integração Social), conduzida pela Delegacia de Ponta Grossa. A investigação começou em novembro, após a constatação de uso falso de documentos para sacar PIS na Caixa.

Fraudes no PIS II

A PF constatou que o golpe contava com um comparsa que dava cobertura do lado de fora da agência bancária, isso porque o indivíduo quebrou o vidro da porta giratória com uma pedra – causando grande estrago na agência – ao perceber que o parceiro não conseguia sair da agência bancária. O comparsa do lado de fora conseguiu fugir, mas o outro foi detido pelos vigilantes da agência e acabou preso em flagrante e continua na cadeia. O “fujão” foi preso ontem, em Curitiba.

Câmara “de molho”

Com quatro profissionais em “autoquarentena”, com sintomas de uma gripe forte, um vereador com tosse alérgica e outro que se recusa a ficar sem máscara cirúrgica descartável mesmo sem sintomas aparentes, a Câmara de Vereadores de Cascavel anunciou, nessa quarta (18), uma série de medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. A principal é que funcionará em meio expediente a partir desta sexta, das 8h às 12h.

Tem mais…

Além do fechar à tarde, a Câmara restringirá o acesso de pessoas durante as manhãs. Apenas em casos “urgentes e necessários”, após identificação na portaria, serão autorizados a entrar. Quanto às equipes de trabalho, cada gerência terá liberdade para definir o funcionamento do setor, com a orientação de no máximo dois funcionários por setor. Os vereadores também terão autonomia para definir a escala de trabalho de seus assessores.

Sessões continuam

Essas medidas valem por 15 dias e as sessões ordinárias seguirão normalmente, às segundas pela manhã e às terças à tarde, porém, fechadas para o público externo.

Davi com corona

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está com coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do senador: “Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para covid-19.”

Incentivo

Se faltava motivo para ficar em casa, não falta mais. Praticamente todos os serviços públicos não atendem mais a população a partir de hoje, até mesmo INSS está de portas fechadas por 15 dias. Assim, a saidinha de casa terá de se restringir a uma ida rápida do mercado (sem estocar, pra não faltar para outro). Até farmácia manda os produtos em casa. Na dúvida, acesse pelo QR Code a atualização dos serviços estaduais.