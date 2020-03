Influenza: vacinas do primeiro lote se esgotam em primeiro dia de vacinação em Toledo

A primeira etapa da campanha contra a Influenza começou bem movimentada em Toledo. Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), foram montados três pontos de vacinação: um na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), localizada no Jardim Gisela e nos Centros de Revitalização da Terceira Idade (Certis). Foram aplicadas cinco mil doses aplicadas, o que significa que o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde se esgotou já nesta segunda-feira (23).

Para maior segurança e comodidade dos idosos, na Secretaria de Saúde foi utilizado o sistema de Drive Thru, onde as pessoas não precisam descer do veículo para receber a vacina.

“Esses pontos alternativos foram montados para que os idosos não tenham contato com os demais usuários que procuram atendimento nas unidades de saúde. Decidimos testar o sistema de Drive Thru na Secretaria de Saúde hoje como um piloto. Se aprovado, é possível estender a metodologia para os outros pontos de vacinação”, informou a Técnica de Enfermagem, Sônia Morante.

O Mestre de Obras José Maria Augusto (58) levou sua mãe, Carmosina de Lima Silva, de 84 anos, para vacinar. Ela recebeu a vacina dentro do carro e aprovou a metodologia. “É melhor assim, não tumultua o serviço e os idosos não precisam ficar muito próximos dos demais. Ficou muito bom o atendimento, acho que nos outros lugares deveria ser assim”, salientou José.

A campanha contra a Influenza neste ano é realizada de forma diferente, nesta primeira etapa a vacinação é destinada para idosos, acima de 60 anos

De acordo com o Ministério da Saúde, a antecipação é uma medida adotada para o controle de casos no sistema de saúde. A Secretaria de Saúde destaca que a vacina não protege contra o novo coronavírus, e sim, contra os tipos de Influenza.

Atendimento

Somente no período da manhã, 380 idosos foram vacinados pelos profissionais de saúde por meio do Drive Thru. A Secretária de Saúde, Denise Liell, informou que ao contrário dos outros anos, que era necessário fazer busca das pessoas para receberem as vacinas, este ano houve uma procura significativa já no primeiro dia da campanha. “ Esgotamos as vacinas , isto é inédito. Já estamos no aguardo do segundo lote que será enviado pelo Ministério da Saúde ainda nesta semana”. A previsão é que o segundo lote já está em deslocamento de Curitiba para as regionais e normalize o atendimento em breve.

Sarampo

As Unidades continuam vacinando a população contra a sarampo para o público de 5 a 59 anos.