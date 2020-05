Hu reabre 10 dos 59 leitos fechados

Cascavel – O HU (Hospital Universitário) de Cascavel reabriu na segunda-feira (4) dez leitos de enfermaria dos 59 que haviam sido fechados para remanejamento de profissionais que possibilitou a abertura da Ala Covid, destinada o tratamento dos pacientes vítimas da doença ou com suspeita dela.

A abertura ocorre depois de um pedido do Ministério Público, que estipulou prazo para a reabertura inicialmente de 30 leitos e posteriormente dos outros 29, uma vez que o funcionamento depende da contratação de profissionais.

O reitor da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Alexandre Webber, informou que a reabertura foi possível após a contratação via chamamento público: “Com a contratação dos profissionais para atuar na ala, por meio do chamamento, conseguimos reabrir dez leitos. O chamamento continua aberto e nos próximos dias, com novos profissionais contratados, devemos reabrir outros dez e assim sucessivamente”, afirmou Alexandre.

Ampliação Ala Covid

Já a ampliação da Ala Covid, que já conta com dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e deve contar com mais 20 leitos prometidos pelo governo do Estado, ainda é aguardada. Não há data para a chegada dos respiradores que devem equipar os leitos. A Sesa aguarda o envio dos aparelhos pelo Ministério da Saúde e depois fará o repasse aos hospitais.

