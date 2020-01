Horóscopo semanal – O que os astros revelam para a sua semana?

Áries

Mantenha seus planos em segredo. No trabalho, mostre seu espírito de liderança, mas evite bater de frente com a chefia. No amor, quem está só, fique atenta: pode pintar crush novo.

Touro

Você tem tudo para conquistar o que quer, mas faça isso sem alarde. Tente ter mais discrição em tudo o que faz. No serviço, vai precisar de mais sossego para render. No amor, se está só, atração por amigo deve balançar o seu coração.

Gêmeos

Os astros pedem paciência, para esta semana. Trabalhar em equipe vai exigir mais calma e jogo de cintura. Contato com alguém que mora longe fará bem ao seu astral. No amor, quanto mais cumplicidade, melhor.

Câncer

Se está afim de crescer profissionalmente, faça cursos para se aperfeiçoar e batalhe com disposição para mudar o rumo da sua carreira. Os astros vão dar uma forcinha para quem quer iniciar dieta e investir mais na saúde. No amor, romance firme.

Leão

Na vida profissional, você vai ganhar se trocar experiências com os colegas de serviço. Os astros enviam sinal verde, aproveite este momento. No amor, que tal um bate-papo gostosinho com o par?

Virgem

No trabalho, nada de tentar impor a sua experiência aos colegas, se fizer isso, eles vão pegar ranço de você. Na família, podem rolar alguns conflitos.

Libra

Essa semana não faltará disposição para encarar seus compromissos. O que é muito bom porque assuntos de casa vão exigir sua atenção. Além disso, sua saúde pode ficar mais sensível. No amor, renda-se ao romantismo na união.

Escorpião

Pra esta semana, os astros prometem sorte e conquistas. Aproveite a maré de sorte para fazer uma fezinha! Ah, esta semana você vai encarar suas tarefas com disciplina, mas é bom ter cuidado com mal-entendidos.

Sagitário

Essa semana promissora para quem trabalha em casa ou com parentes. E os astros mandam uma dica pro campo profissional: no serviço, use sua boa lábia para conseguir o que quer. No amor, vai revelar seu lado apaixonado. Na paquera, fortes emoções.

Capricórnio

Você vai esbanjar criatividade e terá facilidade para dialogar a fazer acordos. No campo familiar, vai dar bom também: semana de sintonia em família. Quem está só, vai se sentir mais à vontade para puxar papo com o crush.

Aquário

No setor profissional, os astros indicam que você pode se destacar em entrevista de emprego, em reuniões ou na hora de fechar negócios. E tem mais: no setor financeiro, vão pintar novas oportunidades para ganhar grana.

Peixes

Esta semana você terá inspiração extra para encontrar novas formas de ganhar dinheiro e terá mais determinação para investir na carreira. Fique ligada que pode até pintar uma chance de promoção. No amor, demonstre todo seu carinho. E na paquera, não economize no charme!

Horóscopo nascido em 25 de janeiro

Os nascidos a 25 de Janeiro são do signo de Aquário com a personalidade de Sagitário. Seu número principal é o 36. Formado por 3 em Júpiter e 6 em Vênus. São pessoas que aprendem com facilidade e são curiosas a respeito de tudo. Dados às novidades e às inovações.

Horóscopo nascido em 26 de janeiro

Os nascidos a 26 de Janeiro são do signo de Aquário e têm a personalidade de Capricórnio. Seu número principal é o 37, formado de 3 em Júpiter e 7 em Netuno. Gostam de fazer o bem, são desprendidos, bons e praticam a caridade d forma natural e constante.

Horóscopo nascido em 27 de janeiro

Os nascidos a 27 de Janeiro são do signo de Aquário com a personalidade de Aquário. Seu número principal é o 38. Formado de 3 em Júpiter e 8 em Saturno. Gostam do que é moderno e de se atualizarem, procurando se adaptar ao momento. Gostam de esportes e de competições.