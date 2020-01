Horóscopo semanal de 4 a 11 de janeiro de 2020

Áries

Começará a semana com menos disposição, mas isso tende a passar. Bons contatos com pessoas de autoridade podem render oportunidades. Como estará mais sociável, talvez assuma um romance.

Touro

Poderá contar com o apoio dos amigos para o que precisar. Família será parceira em todos os momentos. Boa semana para estudar. Na união, dê mais espaço ao seu amor.

Gêmeos

Com sensibilidade aflorada, poderá captar todo tipo de energia. Para se proteger, concentre-se em pensamentos felizes. É provável que sinta atração por pessoa mais madura caso esteja só.

Câncer

Muitos dos seus sonhos podem se realizar mais rápido do que imagina. Seu espírito prático estará destacado e aberto a mudanças nesta semana. Talvez sinta uma atração especial por alguém de outra cidade.

Leão

Talvez precise cuidar melhor da saúde: atenção para o risco de inflamações. Procure não fazer as coisas de forma impulsiva. Na vida a dois, haverá muita cumplicidade.

Virgem

Poderá adotar uma postura compenetrada em tudo o que fizer. Programas divertidos estarão no topo das suas prioridades. Vai sentir atração por pessoa inteligente e que não gosta de rotina.

Libra

Mercúrio pede atenção para os assuntos do lar. Viagem a passeio deverá fazer bem à sua saúde. Nos momentos de folga, vai procurar relaxar. Não conte com muita disposição para o relacionamento.

Escorpião

No trabalho, não se exponha demais. Fazer meditação ajudará na concentração. Tomará decisões práticas sobre parentes nesta semana. Nas paqueras, não queira ser mais do que é, evite contar vantagens.

Sagitário

Profissionalmente pode se acertar ao receber proposta. Tenha cuidado com discussões com pessoas de autoridade: talvez se prejudique. Nos encontros românticos da semana, controle sua ansiedade.

Capricórnio

Mercúrio chama sua atenção para temas sérios no serviço. Marte sugere cautela ao expor seu ponto de vista. Na paquera, demonstre seu interesse em vez de fazer joguinhos.

Aquário

Não se force a aceitar o que não concorda no trabalho. Saberá como lidar com seu dinheiro. Por causa de ciúme, poderá meter os pés pelas mãos na conquista. No relacionamento, a ansiedade pode atrapalhar.

Peixes

Encare as mudanças no trabalho de forma positiva. Terá curiosidade sobre assuntos ligados a espiritualidade. Em momentos de diversão com amigos, pode conhecer alguém que acelere seu coração.

Horóscopo nascido em 4 de janeiro

Os nascidos no dia 4 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade em Leão. Possuem caráter nobre e grande dignidade. Gostam do que é verdadeiro e correto. Gostam de ocupar cargos de liderança, poder e chefia, e conseguem atingir altos graus hierárquicos no seu trabalho e na profissão que exercem. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, símbolo de Urano, ambos de grande luminosidade, verdade, justiça e fraternidade. Mas a soma dá o 5, de Mercúrio, que dá boa comunicação, confere inteligência, boas amizades e popularidade. Retrata seu lado criança, que se manifesta de vez em quando.

Horóscopo nascido em 5 de janeiro

Os nascidos no dia 5 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Virgem. Gostam de viajar e de se comunicar com os estrangeiros e terras distantes. Podem viver fora do seu país e da terra natal. Estão sujeitos a casamento com pessoa de outra raça ou origem. Seu número principal é o 15, formado de 1, Sol e de 5, símbolo de Mercúrio. O primeiro de liderança, mando, poder e de autoridade. O segundo de lucidez, inteligência, raciocínio rápido e preciso, simpatia e muitas amizades. Juntos formam o 6, de Vênus, que revela beleza física e grande atração. Vênus que os fazem apaixonados, mas nem sempre bem sucedidos e com o par ideal. Precisam viver várias experiências para encontrarem o par adequado. Podem ter problemas no amor.

Horóscopo nascido em 6 de janeiro

Os nascidos em 6 de Janeiro são do signo de Capricórnio com personalidade em Libra. São fisicamente belos e atrativos, amorosos, apaixonados e sentimentais. Podem se apaixonar por pessoas ou por coisas e situações, às quais se lançam com muita intensidade. Podem sofrer grandes decepções amorosas, pela vida afora. Seu número principal é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, os mais luminosos e belos. Juntos formam o 7, de Netuno, que lhes confere intuição e dons para normais. Mas pode causar introversão e complexos de inferioridade.

Anjo do dia 4 de janeiro

O anjo protetor do dia é Mumiah, que diz respeito aos assuntos misteriosos, que confere o dom de curar e que dá vocação para a Medicina acadêmica, assim como o dom natural de cura, através da energia das mãos, do espírito ou da mente. Protege os pobres, os desvalidos e os doentes.

Anjo do dia 5 de janeiro

O anjo protetor do dia é o Gênio da humanidade, que engloba todos os anjos da guarda, presididos por São Miguel Arcanjo. Ele dá poderes incomensuráveis, mas difíceis de controlar. Seus dons e sua bondade devem ser usados em favor do próximo e da humanidade. Se assim não agirem, podem ser punidos com severidade pelo astral e o espiritual.

Anjo do dia 6 de janeiro

O anjo protetor do dia é Vehuiah, que dá espírito sutil e engenhoso, grande sagacidade e paixão pelas coisas que mais aprecia; como Artes, por exemplo. Faz realizar trabalhos e cumprir missões difíceis, conferindo grande talento para isso.