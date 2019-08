Horóscopo semanal de 24 a 31 de agosto de 19

Áries

Seu lado prático vai te ajudar bastante nas atividades diárias. Tome cuidado para não se distrair muito no trabalho. Se precisar de grana, peça uma ajuda pra família. O amor vai pedir sacrifícios, viu!

Touro

Sua carreira vai precisar bastante de seu poder de comunicação e de sua criatividade. Os tempos são ótimos pra você se reconciliar com um amigo ou parente. Na união, os tempos são de compromisso e muito prazer. Se não tiver ninguém, é seu momento de seduzir a pessoa amada.

Gêmeos

Use sua intuição pra saber se aquela proposta ligada à grana vai valer a pena. Boca fechada pra não deixar escapar nenhum segredo. Ótimo momento para reformas ou consertos em casa. No amor, tudo indica que os conflitos vão chegar com tudo: acalme o coração!

Câncer

Tente aumentar sua lista de contatos pra conseguir sucesso no trabalho. Rale bastante pra manter a conta bancária positiva. No tempo livre, recorra aos amigos pra relaxar. O amor vai estar recheado de romantismo. Na paquera, o charme vai tomar conta.

Leão

Tudo indica que a maré está boa pra fechar algum negócio. No tempo livre, a animação vai te dominar e você vai se divertir muito. Se estiver em crise com seu par, tente colocar tudo a limpo, hein! Seu lado sensual vai deixar muita gente de queixo caído.

Virgem

Você vai ter muita energia pra lutar por seus objetivos. Se tiver assuntos familiares pendentes, tente agir com mais cuidado e diplomacia. Na vida a dois, você vai se divertir bastante com seu par.

Libra

Novas atividades estão previstas para o seu trabalho. Com o sexto sentido em alta, um segredo vai chegar rapidinho ao seu conhecimento. No amor, tente mostrar o que sente pra vencer os problemas da rotina. Na paquera, o clima vai estar bem leve.

Escorpião

No trabalho, a vontade de aprender novas atividades e de aumentar o contato com as pessoas vai estar em alta nesta semana. Não misture grana com amizade, viu! O romance vai estar agitado: aproveite! Se não tiver ninguém, tudo indica que alguém da sua turma vai te dar uma mãozinha na paquera.

Sagitário

Talvez tenha uma nova chance de trabalho esta semana, mas lembre-se: evite o excesso de otimismo. Tente não cobrar muito dos colegas, viu! Na vida a dois, a união vai ter muitos altos e baixos. Caso esteja só, preste atenção ao seu redor pra achar sua alma gêmea.

Capricórnio

Tarefas em grupo vão estar favorecidas no seu trabalho. Siga seu coração caso tenha que tomar alguma decisão. Tudo indica que vai rever um parente ou amigo que mora longe. Na vida amorosa, a intimidade vai rolar solta. Se estiver só, o bom humor vai te ajudar na conquista.

Aquário

Aproveite essa fase pra terminar as tarefas inacabadas! Na família, se esforce mais pra ter jogo de cintura. Tudo indica que você vai descobrir algum segredo. O amor vai estar intenso mas a rotina deve atrapalhar um pouquinho a vida à dois.

Peixes

Aproveite que a sorte está ao seu lado e preste mais atenção no trabalho pra conseguir executar todas as tarefas. A vida amorosa vai estar uma beleza! No jogo de conquista, provavelmente estará a fim de alguém que queira algo mais sério.

Horóscopo nascido em 24 de agosto

Os nascidos a 24 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Gêmeos. Possuem inteligência privilegiada, assim como o dom da comunicação, fazer amigos e seduzir, conseguindo muitos admiradores. São criativos e podem inventar alguma coisa inusitada e chamar a atenção sobre si pela originalidade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. O 3 é símbolo de conhecimento e sabedoria, estudos e cultura, instrução, magistério, direito, filosofia e letras. Mas que a nível pessoal, provoca indecisões, dúvidas e incertezas, assim como duplicidade no campo amoroso. Fazem sujeitos a mais de um casamento.

Horóscopo nascido em 25 de agosto

Os nascidos a 25 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Caranguejo. São sensíveis, emotivos e sonhadores, românticos e sentimentais. São muito ligados à mãe, à família e à terra em que nasceram. São fantasiosos e podem criar muitas coisas, inclusive no terreno das artes, da poesia e da composição poética musical. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 31, formado de 3, Júpiter e de 1, número do Sol. São eles dois astros de liderança e de poder. Juntos formam o 4, de Urano, símbolo do trabalho, da modernidade e da evolução do homem pelo conhecimento.

Horóscopo nascido em 26 de agosto

Os nascidos a 26 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. Possuem caráter nobre e são de uma boa formação familiar. Gostam de colaborar, servir e de ajudar, principalmente os menos favorecidos. Estão sempre ligados a algum movimento ou trabalho em favor do próximo. Seu número principal, do dia do nascimento é o 32, formado de Júpiter, 3 e de Lua 2. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que simboliza a lucidez, a inteligência, o raciocínio rápido, a capacidade de assimilar e aprender tudo o que estuda. Inspira simpatia, amizades e comunicação.

Anjo do dia 24 de agosto

O anjo protetor do dia é Haamiah, que defende de caluniadores e maledicentes. Tem influência sobre os sábios e estudiosos. Causa sonhos reveladores e faz descobrir mistérios. Leva a conhecer e a estudar a espiritualidade. Faz a pessoa amável e humilde. O Gênio contrário é o da indiscrição e da mentira, da falsidade e do abuso do poder. Leva a pessoa a ser falsa e não cumprir a palavra. Leva a abusar da confiança em si depositada. Pode levar a se envolver com o poder do mal.

Anjo do dia 25 de agosto

O anjo protetor do dia é Jezalel, que confere inteligência e boa memória. Que leva a conseguir e aprender coisas úteis, assim como a constituir boa família. Dá habilidade e compreensão sobre o próximo. Ajuda a conseguir bom emprego e a progredir na vida. Faz aproveitar bem tudo o que se estuda. Mas o gênio contrário é o da ignorância e do erro, da mentira, do engano e da aversão aos estudos. Leva a preferir a ignorância.

Anjo do dia 26 de agosto

O anjo da guarda de hoje é Mebahel, que aproxima da justiça e consegue a benevolência de juízes e magistrados. Faz gostar de estudar Direito. Ajuda a reconquistar o que se perdeu injustamente. Faz conhecer a verdade e triunfar a inocência. Ajuda a se livrar dos inimigos e dos opressores. O Gênio contrário é o da calúnia, do falso testemunho, da mentira e do engano. Provoca processos injustos.