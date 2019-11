Horóscopo semanal de 23 a 30 de novembro

Áries

Essa semana, os astros indicam que sua intuição estará afiada e que você vai ser dar bem nos estudos. No amor, tente confiar mais na pessoa amada. Para quem está solteiro, a atração vai dar as cartas na paquera!

Touro

No trabalho, os astros recomendam ter concentração no que precisa fazer para não se perder nos afazeres. O astral está favorável também para se livrar dos maus hábitos! No amor, os laços com o par vão se fortalecer. E se você está só, não esconda que quer algo sério.

Gêmeos

Os astros indicam que essa semana você vai causar boa impressão no serviço e seus esforços podem ser reconhecidos. Tem mais: o momento é bom para firmar parcerias. Nesta semana, tudo indica que terá mais interesse em assuntos místicos. No amor, saia da rotina e diminua as expectativas na paquera!

Câncer

Esta semana, os astros recomendam mais disciplina com sua saúde! No trabalho, o conselho das estrelas é trocar informações e conhecimentos com os colegas. No mais, sorte em jogos e sorteios! No amor, seu jeitinho sensual fará muito sucesso. Se já está em um relacionamento firme, é bom ceder um pouco.

Leão

Os astros mandam avisar que esta semana não é a ideal para colocar os projetos mais ambiciosos em prática. Ao invés disso, que tal se cuidar? Pode ser tirar um tempo para ouvir sua música favorita, tomar um café quentinho ou um banho relaxante.

Virgem

Para o virginiano, tudo indica que esta semana sua habilidade para se comunicar no trabalho está em alta. Então, aproveite esse trunfo. Agora, existe vida após o trabalho também, viu? Saia mais e poderá conquistar novas amizades. Em casa, não pressione demais os parentes. No, amor, o diálogo está favorecido.

Libra

Estabilidade com grana e no emprego serão suas prioridades nesta semana, viu? Os astros recomendam cuidado redobrado com mal-entendidos neste período. Além disso, que tal reservar um tempinho para cuidar dos assuntos pendentes em casa? No amor, o ‘OI, SUMIDA’ pode terminar em reconciliação com ex. e a paquera também está animadíssima!

Escorpião

Os astros reservam para você uma semana promissora nos negócios, finanças e trabalho. Tudo indica que há chances de fechar um bom negócio, conseguir uma grana extra e ainda fazer contatinhos importantes no trabalho. Tem mais: há promessa de ótimos momentos ao lado dos familiares. No amor, um bom papo vai ajudar no relacionamento amoroso e também na conquista.

Sagitário

Nesta semana, você desejará sossego, mas assuntos pendentes podem exigir dedicação. Não desanima, porque o momento é bom para dar início aos seus planos e você pode conquistar mais do que imagina no trabalho. No amor, os astros indicam pura sintonia com sua alma gêmea! Já na paquera… um ex pode surgir das cinzas e atrapalhar tudo!

Capricórnio

Sabe aquele colega de trabalho fofoqueiro? Cuidado pra não ser mais uma vítima dele. Melhor agir com discrição no serviço para afastar pessoas desse jeito. Além disso, os astros indicam que esta semana você terá mais ânimo para cuidar dos assuntos pessoais e da saúde.

Aquário

Fique de olho, pois podem surgir oportunidades. É preciso estar atenta! No trabalho, os céus indicam melhor entrosamento com os colegas. No final de semana, aproveite para descansar. No amor, a promessa é de proximidade maravilhosa com o par. Se está solteira, pode se envolver em caso proibido.

Peixes

No trabalho, redobre a atenção para dar conta do serviço. Falando em atenção, sua saúde vai precisar dela também. A semana é indicada ainda para correr atrás dos seus sonhos, No amor, o romance terá proteção dos astros. E se você está só, pode se encantar por alguém que tem boa posição social.

Horóscopo nascido em 23 de novembro

Os nascidos em 23 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. Costumam ser francos, diretos, sinceros e leais. Podem exagerar em franqueza e às vezes sem querer, magoam ou ofendem as pessoas. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 32, formado de 3, Júpiter e de Lua, 2, respectivamente. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia e comunicação excelentes, jovialidade e otimismo, entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 24 de novembro

Os nascidos em 24 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Virgem. Seu relacionamento doméstico e familiar não é dos melhores, a não ser que convivam com pessoas com as quais tenham grande afinidade, ou de signo afins. Seu número principal é o 33, formado de Júpiter em dobro, símbolo de cultura, ensino, educação, conhecimento e sabedoria. A soma dá o 6, de Vênus, astro da beleza, das artes, da bondade, da omissão, da beleza física e da estética, do amor e do casamento.

Horóscopo nascido em 25 de novembro

Os nascidos a 25 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São sociáveis, pacíficos, ordeiros, inteligentes, elegantes, vaidosos e diplomáticos, espertos e de boa conversa. Sua presença também se destaca pela beleza física e a boa aparência. Gostam da vida social, de festas e diversões e estão sempre presentes nesses eventos. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e que rege os assuntos ocultos e o misticismo. É o número dos mistérios.

Anjo do dia 23 de novembro

O anjo protetor do dia é Omael, que consola, faz amigos dedicados, inspira paciência e tolerância. Faz a propagação dos seres animais. Influi sobre os médicos, os químicos, os biólogos e os cirurgiões. Faz ter paciência nos dissabores da vida. Dá fertilidade no casamento e bom relacionamento entre pais e filhos. Fortalece a família.

Anjo do dia 24 de novembro

O anjo protetor do dia é Lecabel, que protege os assuntos de trabalho, assim como a vegetação e as plantas, bem como a agricultura de um modo geral. Dá força e coragem moral, amor pela ciência da matemática, da geometria e da física. Dá ideias luminosas e um talento que faz adquirir riquezas.

Anjo do dia 25 de novembro

O anjo do dia é Vassariah, que confere boa memória, facilidade de aprendizado e de expressão. Dá palavra fácil e brilho ao falar em público, na expressão verbal ou por escrito. Dá gosto e predisposição para se ligar aos estudos das Leis e da Justiça, bem como a seguir carreira dentro dessa área; como advogado, juiz de Direito, procurador ou promotor de justiça.