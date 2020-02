Horóscopo semanal de 22 a 29 de fevereiro

Áries

Será fácil segurar a grana essa semana e escolher a melhor promoção entre várias. Além disso, pode faturar com alguma coisa feita em casa ou com parente. Cuidado com cobranças a dois e com as fofocas na paquera.

Touro

Não cobre muito dos outros, e nem de si mesmo, no trabalho. Pode ter chances de aumentar seus ganhos, e a dica é usar o seu sexto sentido em tudo nesses dias! Pode esperar por novidades na conquista, enquanto que no amor é melhor mostrar seu lado fogoso.

Gêmeos

Duas dicas especiais para se dar bem no serviço essa semana: mantenha-se fiel aos seus planos e tenha jogo de cintura. Aproveite o momento para deixar de lado hábitos ruins, inclusive se você é daqueles que gasta muito: agora é a hora ideal de quitar as dívidas! Aproxime-se mais de quem você ama.

Câncer

Como um bom canceriano, continue acreditando nos seus sonhos e se apegue à sua intuição. Só controle esse drama e tenha discrição. Se for viajar essa semana, nem precisa se preocupar com imprevistos. Poderá conhecer alguém especial, mas será necessário controlar seus impulsos.

Leão

Deverá crescer na carreira, mas tenha cautela com os colegas no serviço. Os astros mandam boas vibrações para estudos e mudanças no visual. Aceitação é a palavra-chave para se dar bem com o par nesses dias, enquanto que uma atração proibida ficará mais forte.

Virgem

É melhor praticar alguns exercícios de foco. Porque sua concentração será testada no emprego. Não confie muito nos seus colegas e controle o otimismo. Se achar que a semana está pesada, dê mais atenção ao pessoal de casa, eles podem te ajudar. Além disso, os dias serão românticos ao lado do par.

Libra

Se estiver procurando por um emprego novo, a iniciativa deve partir de você, então não perca tempo para mandar o currículo. Embora as atividades em grupo estejam favorecidas, tenha cautela com divergências no meio familiar. Algum colega ou até seu chefe pode despertar interesse em você.

Escorpião

Deixe as mudanças para semana que vem, pois há risco de imprevistos no seu serviço. Evite desgastar sua saúde com discussões em família, não valerá à pena. Altos e baixos na união, enquanto que se estiver só, pode se sentir mais carente.

Sagitário

Será preciso ralar para dar conta de todas as atividades profissionais. Está com medo de começar a reforma em casa? Relaxa, porque essa semana esses assuntos estarão protegidos. E para facilitar essa situação, doe o que não usa mais. Foque no seu lado sagitariano, que adora a liberdade, e controle o ciúme no amor.

Capricórnio

Se estiver estudando para se especializar em algum assunto, a sorte estará ao seu lado nessa semana. Tente ser mais gentil para melhorar suas relações pessoais. Os laços poderão ser fortalecidos com quem ama, enquanto que se quiser atrair alguma paquera, abuse do seu charme!

Aquário

Seu carisma será essencial para melhorar o convívio com os colegas e clientes. Estará mais apegado à família. E se quiser pedir uns conselhos para eles sobre controle de gastos, é bom, viu Aquário? A paixão estará sendo exalada, porém não fique cobrando a paquera.

Peixes

A comunicação no trabalho estará ótima, mas será necessário aprender a dividir seu tempo com a família também. Pode sentir saudade de um antigo amor, mas se já estiver envolvido com alguém, é melhor evitar assunto delicado.

Horóscopo nascido em 22 de fevereiro

Os nascidos em 22 de Fevereiro são do signo de Peixes com a personalidade de Libra. São mais ou menos tímidos, fechados, discretos e introvertidos. Não gostam de se abrir muito nem de se mostrarem ou de revelarem seus segredos e peculiaridades. São bastante sensíveis e gostam de música e de artes em geral. Seu número principal é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. Juntos formam o 7, de Netuno, que é símbolo de timidez, de pessimismo e de falta de confiança em si, bem como mediunidade e outros dons especiais.

Horóscopo nascido em 23 de fevereiro

Os nascidos em 23 de Fevereiro são do signo de Peixes com a personalidade de Escorpião. São expansivos e se interessam por muitas coisas ao mesmo tempo. São fraternos e dotados de sentimentos universais de amor ao próximo. A solidariedade e o espírito humanitário estão sempre presentes em seus atos. Seu número principal é o 35, formado de Júpiter e Mercúrio. São astros de mobilidade e regem as viagens e os transportes. A soma dá o 8 de Saturno. O 8 é o símbolo das coisas duráveis do universo.

Horóscopo nascido em 24 de fevereiro

Os nascidos em 24 de Fevereiro são do signo de Peixes com a personalidade de Sagitário. Apreciam criar polêmicas e discussões, para provarem que estão com a razão. Mas isso nem sempre acontece. São muito ligados a sua família e às suas origens, mas nem sempre vivem em harmonia com os seus parentes. Seu número principal é o 36, formado de 3, Júpiter e de 6, Vênus, chamados de a grande e a pequena fortuna do zodíaco. Estas influências os fazem brilhantes e competentes naquilo que pretendem abraçar. A soma dá o 9, de Marte, que lhes infunde espírito atirado, corajoso e polêmico, predisposto a aventuras e a viverem em situações de risco. Confere grande coragem e agressividade.

Anjo do dia 22 de fevereiro

O anjo da guarda do dia é Michael, que protege a felicidade conjugal e a vida em família. Promove a paz entre marido e mulher, bem como a felicidade entre os dois. Tem domínio sobre a geração dos seres, transmite bons sentimentos e amizade. Dá gosto por passeios e divertimentos, assim como pela vida social.

Anjo do dia 23 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Vehuel, que consegue o benefício da generosidade dos poderosos e célebres. Dá grande iluminação e consolo, nas perdas e prejuízos. Atua sobre os que se distinguem por seus talentos, sua genialidade e que se destacam em vários setores da vida. Confere grande generosidade e alma sensível para tudo o que é belo e generoso. Dá amor pela Literatura e a Jurisprudência.

Anjo do dia 24 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Daniel, que tem a missão de consolar, de fazer revelações e de alegrar as pessoas. Faz descobrir o seu lado mais luminoso. Faz sair dos embaraços e a vencer as indecisões. Dá amor ao trabalho, aos negócios, assim como dá gosto pela Literatura e pelos escritos. Dá grande eloquência e boa comunicação.